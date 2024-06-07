БМП Bradley у ближньому бою знищує ворожий БТР-82А з десантом на Покровському напрямку. ВIДЕО
Український екіпаж БМП Bradley переміг у ближньому бою ворожий БТР-82А разом з десантом.
На Покровському напрямку російська бронемашина самотужки спробувала прорватися до села Сокіл, намагаючись промацати глибину українських позицій, де воїни 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ стримують не менше трьох бойових бригад ЗС РФ.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+19 Валерий К #448385
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+15 Maksym Redka
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що за модель БТР-82А ?
І тааа і х*й з ним...)))
А теперь представим, что кацабы использовали бы наши "Буцефалы", вместо своего 82-го бэтера. Вроде несколько к ним попало. Вообще, всё печально закончилось бы для Брэдли.