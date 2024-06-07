БМП Bradley у ближньому бою знищує ворожий БТР-82А з десантом на Покровському напрямку. ВIДЕО

Український екіпаж БМП Bradley переміг у ближньому бою ворожий БТР-82А разом з десантом.

На Покровському напрямку російська бронемашина самотужки спробувала прорватися до села Сокіл, намагаючись промацати глибину українських позицій, де воїни 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ стримують не менше трьох бойових бригад ЗС РФ.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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