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БМП Bradley у ближньому бою знищує ворожий БТР-82А з десантом на Покровському напрямку. ВIДЕО

Український екіпаж БМП Bradley переміг у ближньому бою ворожий БТР-82А разом з десантом.

На Покровському напрямку російська бронемашина самотужки спробувала прорватися до села Сокіл, намагаючись промацати глибину українських позицій, де воїни 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ стримують не менше трьох бойових бригад ЗС РФ.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 47 ОМБр на БМП "Bradley" знищили дві ворожі БТР-82 разом із російською піхотою. ВIДЕО

Автор: 

47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+19
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07.06.2024 20:37
+15
у бетерів нема шансу проти бредліків. бредлі розроблялизь з ТЗ витримувати радянську гармату 2A42, тобто в лоб гармата не пробиває бредлі. а Бетер пробивається всем що вище 7.62, і навіть ББ 7.62 пробиває багато де.
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07.06.2024 20:58
+12
Єпічно!
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07.06.2024 20:34
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07.06.2024 20:34 Відповісти
не зовсім, довго тримався курва БТР-82А проти Бушмастера

що за модель БТР-82А ?
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08.06.2024 00:09 Відповісти
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07.06.2024 20:37 Відповісти
у бетерів нема шансу проти бредліків. бредлі розроблялизь з ТЗ витримувати радянську гармату 2A42, тобто в лоб гармата не пробиває бредлі. а Бетер пробивається всем що вище 7.62, і навіть ББ 7.62 пробиває багато де.
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07.06.2024 20:58 Відповісти
БМП 3 це взагалі сміття. ********. ПереБМП і недотанк.
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07.06.2024 23:12 Відповісти
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/rashisti_rozcharuvalis_u_analogovnjetnoj_bmp_3_nastilki_scho_hochut_vidnoviti_virobnitstvo_bmp_2-8532.html БМП-3 ))
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07.06.2024 23:33 Відповісти
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08.06.2024 00:10 Відповісти
Пацани ,как то до квартирки в Одесі не доїхали,аж від щастя підскочували на ходу ,поїхали типу хохлов постріляють ,а тут самі в мясо
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07.06.2024 21:18 Відповісти
ПДД на войне: водитель БТР похвально интуитивно уступил дорогу
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07.06.2024 21:50 Відповісти
Як то кажуть, вони played chicken, та наши перемогли: кассаби звiльнии дорогу. Way to go!
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07.06.2024 21:52 Відповісти
кацап дернул руль в сторону первым
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07.06.2024 21:52 Відповісти
Кацапы прут, будто не знают, что перед ними украинцы, т.е. неминуемая смерть. Путинские шахиды?
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07.06.2024 22:26 Відповісти
..лоба в лоб..- якби ще збив його у борт..
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07.06.2024 23:28 Відповісти
Браня крепкаааа,
І тааа і х*й з ним...)))
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08.06.2024 00:38 Відповісти
Без шуток, это очень дерзко со стороны кацапов было. Если бы их наводчик был бы более квалифицированным - то могли бы наделать делов.
А теперь представим, что кацабы использовали бы наши "Буцефалы", вместо своего 82-го бэтера. Вроде несколько к ним попало. Вообще, всё печально закончилось бы для Брэдли.
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08.06.2024 07:43 Відповісти
Нихрена из видео не понятно. Кто там навстречу ехал?
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08.06.2024 09:42 Відповісти
 
 