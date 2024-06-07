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Результаты работы дронов 43-й бригады на Купянском направлении: уничтожены семь вражеских БМП и оккупант-мотоциклист. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Небесна Мара" 43-й отдельной механизированной бригады за последние дни уничтожили дронами много целей на Купянском направлении фронта. Среди них - семь вражеских БМП, несколько подземных укрытий оккупантов, "буханка" и, конечно же, мотоциклист.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Харьковщина (5577) дроны (3961)


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А мотоцикліст з загороджувального загону для танків?
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Это удар в спину! - в последний раз подумал мотоциклист
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07.06.2024 20:40 Ответить
 
 