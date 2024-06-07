Результаты работы дронов 43-й бригады на Купянском направлении: уничтожены семь вражеских БМП и оккупант-мотоциклист. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Небесна Мара" 43-й отдельной механизированной бригады за последние дни уничтожили дронами много целей на Купянском направлении фронта. Среди них - семь вражеских БМП, несколько подземных укрытий оккупантов, "буханка" и, конечно же, мотоциклист.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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