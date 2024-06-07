Результаты работы дронов 43-й бригады на Купянском направлении: уничтожены семь вражеских БМП и оккупант-мотоциклист. ВИДЕО
Бойцы подразделения "Небесна Мара" 43-й отдельной механизированной бригады за последние дни уничтожили дронами много целей на Купянском направлении фронта. Среди них - семь вражеских БМП, несколько подземных укрытий оккупантов, "буханка" и, конечно же, мотоциклист.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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Погрібний Олександр
показать весь комментарий07.06.2024 19:58 Ответить Мне нравится 1
Дмитрий Питалов #420485
показать весь комментарий07.06.2024 20:40 Ответить Мне нравится 2
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