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Результати роботи дронів 43-ї бригади на Куп’янському напрямку: уражено сім ворожих БМП та окупант- мотоцикліст. ВIДЕО

Бійці підрозділу "Небесна Мара" 43-ї окремої механізованої бригади за останні дні уразили дронами багато цілей на Куп'янському напрямку фронту. Серед них - сім ворожих БМП, кілька підземних укриттів окупантів, "буханець" і, звичайно ж, мотоцикліст

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Загарбник кидає свій мотоцикл та зброю і тікає переліском, побачивши український дрон. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) дрони (4751)


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А мотоцикліст з загороджувального загону для танків?
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07.06.2024 19:58 Відповісти
Это удар в спину! - в последний раз подумал мотоциклист
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07.06.2024 20:40 Відповісти
 
 