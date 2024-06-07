Результати роботи дронів 43-ї бригади на Куп’янському напрямку: уражено сім ворожих БМП та окупант- мотоцикліст. ВIДЕО

Бійці підрозділу "Небесна Мара" 43-ї окремої механізованої бригади за останні дні уразили дронами багато цілей на Куп'янському напрямку фронту. Серед них - сім ворожих БМП, кілька підземних укриттів окупантів, "буханець" і, звичайно ж, мотоцикліст

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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