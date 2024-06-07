Загарбник кидає свій мотоцикл та зброю і тікає переліском, побачивши український дрон. ВIДЕО
Окупант, який їхав на мотоциклі, покинув свій транспортний засіб та гайнув переліском, побачивши український дрон.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, що не довго думаючи, загарбник і зброю викинув. Мотоцикл знищили оператори дронів із підрозділу Aerobomber_UA. Долю окупанта-мотоцикліста визначити за відеозаписом неможливо.
Топ коментарі
+18 Alex Nosov #582146
показати весь коментар07.06.2024 09:58
+7 Amber
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+3 НБ
показати весь коментар07.06.2024 10:08
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на жаль 😡
Вочевидь, той мотоцикл зчинив набагато більше злочинів, ніж його власник!