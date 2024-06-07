Загарбник кидає свій мотоцикл та зброю і тікає переліском, побачивши український дрон. ВIДЕО

Окупант, який їхав на мотоциклі, покинув свій транспортний засіб та гайнув переліском, побачивши український дрон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, що не довго думаючи, загарбник і зброю викинув. Мотоцикл знищили оператори дронів із підрозділу Aerobomber_UA. Долю окупанта-мотоцикліста визначити за відеозаписом неможливо.

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