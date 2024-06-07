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Загарбник кидає свій мотоцикл та зброю і тікає переліском, побачивши український дрон. ВIДЕО

Окупант, який їхав на мотоциклі, покинув свій транспортний засіб та гайнув переліском, побачивши український дрон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, що не довго думаючи, загарбник і зброю викинув. Мотоцикл знищили оператори дронів із підрозділу Aerobomber_UA. Долю окупанта-мотоцикліста визначити за відеозаписом неможливо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти спостерігають за двома поплічниками, які мотоциклом мчать на штурм: "Это смертники, #бана врот! В упор расстеляли! Мотоцикл загорелся!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17502) знищення (7313) мотоцикл (84) дрони (4751)


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Топ коментарі
+18
Орка нужно было валить а не китайский драндулет
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07.06.2024 09:58
+7
Орк суч@ ра втік , судячи по відеозапису ,
на жаль 😡
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07.06.2024 10:06
+3
може заряд акума кінчався?
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07.06.2024 10:08
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Орка нужно было валить а не китайский драндулет
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07.06.2024 09:58 Відповісти
може заряд акума кінчався?
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07.06.2024 10:08 Відповісти
то скиди а не камікадзе. вони мають повертатися
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07.06.2024 12:51 Відповісти
Іди завали, великий завалітєль
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07.06.2024 20:29 Відповісти
Орк суч@ ра втік , судячи по відеозапису ,
на жаль 😡
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07.06.2024 10:06 Відповісти
Навіщо було стільки дронів витрачати на той драндулет, коли орк біжіть неушкоджений?
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07.06.2024 10:43 Відповісти
Судячи з відео, то не витрачені дрони, а витрачені скиди (невеликі **********, скинуті з дрона)
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07.06.2024 10:54 Відповісти
Это сброс, т.е. бомбер а не комикадзе/фпв
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07.06.2024 12:34 Відповісти
Сподіваюсь, що цей байкер хєров від долі не втече
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07.06.2024 10:58 Відповісти
Мотоцикл знищили

Вочевидь, той мотоцикл зчинив набагато більше злочинів, ніж його власник!
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07.06.2024 11:32 Відповісти
Оператор дрона не любит скорость.
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07.06.2024 11:43 Відповісти
Бросил бы автомат сразу там .. А так оружие скорее всего уцелело(((( ну хотя может и потерятся)))
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07.06.2024 12:25 Відповісти
А мотоцкл ща що? Хобів би бачити як окупант здихає в муках.
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08.06.2024 00:15 Відповісти
 
 