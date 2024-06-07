Оккупант бросает свой мотоцикл и оружие и убегает перелеском, увидев украинский дрон. ВИДЕО
Оккупант, ехавший на мотоцикле, бросил свое транспортное средство и скрылся в перелеске, увидев украинский дрон.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях видно, что не долго думая, захватчик и оружие выбросил. Мотоцикл уничтожили операторы дронов из подразделения Aerobomber_UA. Судьбу оккупанта-мотоциклиста определить по видеозаписи невозможно.
Топ комментарии
+18 Alex Nosov #582146
показать весь комментарий07.06.2024 09:58
+7 Amber
показать весь комментарий07.06.2024 10:06
+3 НБ
показать весь комментарий07.06.2024 10:08
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на жаль 😡
Вочевидь, той мотоцикл зчинив набагато більше злочинів, ніж його власник!