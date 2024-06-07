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Новости Видео Война
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Оккупант бросает свой мотоцикл и оружие и убегает перелеском, увидев украинский дрон. ВИДЕО

Оккупант, ехавший на мотоцикле, бросил свое транспортное средство и скрылся в перелеске, увидев украинский дрон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях видно, что не долго думая, захватчик и оружие выбросил. Мотоцикл уничтожили операторы дронов из подразделения Aerobomber_UA. Судьбу оккупанта-мотоциклиста определить по видеозаписи невозможно.

Также смотрите: Операторы дронов из 5-й ОШБр уничтожают вражескую пехоту вблизи Ивановского на Донетчине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19331) уничтожение (6986) мотоцикл (78) дроны (3961)


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Топ комментарии
+18
Орка нужно было валить а не китайский драндулет
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07.06.2024 09:58
+7
Орк суч@ ра втік , судячи по відеозапису ,
на жаль 😡
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07.06.2024 10:06
+3
може заряд акума кінчався?
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07.06.2024 10:08
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Орка нужно было валить а не китайский драндулет
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07.06.2024 09:58 Ответить
може заряд акума кінчався?
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07.06.2024 10:08 Ответить
то скиди а не камікадзе. вони мають повертатися
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07.06.2024 12:51 Ответить
Іди завали, великий завалітєль
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07.06.2024 20:29 Ответить
Орк суч@ ра втік , судячи по відеозапису ,
на жаль 😡
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07.06.2024 10:06 Ответить
Навіщо було стільки дронів витрачати на той драндулет, коли орк біжіть неушкоджений?
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07.06.2024 10:43 Ответить
Судячи з відео, то не витрачені дрони, а витрачені скиди (невеликі **********, скинуті з дрона)
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07.06.2024 10:54 Ответить
Это сброс, т.е. бомбер а не комикадзе/фпв
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07.06.2024 12:34 Ответить
Сподіваюсь, що цей байкер хєров від долі не втече
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07.06.2024 10:58 Ответить
Мотоцикл знищили

Вочевидь, той мотоцикл зчинив набагато більше злочинів, ніж його власник!
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07.06.2024 11:32 Ответить
Оператор дрона не любит скорость.
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07.06.2024 11:43 Ответить
Бросил бы автомат сразу там .. А так оружие скорее всего уцелело(((( ну хотя может и потерятся)))
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07.06.2024 12:25 Ответить
А мотоцкл ща що? Хобів би бачити як окупант здихає в муках.
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08.06.2024 00:15 Ответить
 
 