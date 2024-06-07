Оккупант бросает свой мотоцикл и оружие и убегает перелеском, увидев украинский дрон. ВИДЕО

Оккупант, ехавший на мотоцикле, бросил свое транспортное средство и скрылся в перелеске, увидев украинский дрон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях видно, что не долго думая, захватчик и оружие выбросил. Мотоцикл уничтожили операторы дронов из подразделения Aerobomber_UA. Судьбу оккупанта-мотоциклиста определить по видеозаписи невозможно.

Также смотрите: Операторы дронов из 5-й ОШБр уничтожают вражескую пехоту вблизи Ивановского на Донетчине. ВИДЕО