Операторы дронов из 5-й ОШБр уничтожают вражескую пехоту вблизи Ивановского на Донетчине. ВИДЕО
В сети опубликованы фрагменты боевой работы операторов дронов 5-й ОШБр.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи сняты сбросы боеприпасов на вражеских штурмовиков вблизи села Ивановское в Донецкой области.
"Работают санитары леса из 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады. Кадры качественного дронобомбинга живой силы противника снято в районе Ивановского, между Бахмутом и Часовым Яром на Донетчине", - отмечает в комментарии автор публикации.
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1db7nwk/ua_68th_jaeger_brigades_dovbushs_hornets_drone/