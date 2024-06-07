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Операторы дронов из 5-й ОШБр уничтожают вражескую пехоту вблизи Ивановского на Донетчине. ВИДЕО

В сети опубликованы фрагменты боевой работы операторов дронов 5-й ОШБр.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи сняты сбросы боеприпасов на вражеских штурмовиков вблизи села Ивановское в Донецкой области.

"Работают санитары леса из 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады. Кадры качественного дронобомбинга живой силы противника снято в районе Ивановского, между Бахмутом и Часовым Яром на Донетчине", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также: Силы обороны уничтожили вражеский гольфкар, мотоцикл и БМП оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19331) уничтожение (6986) Бахмут (1602) дроны (3961) 5 ОШБр (97) Часов Яр (338)


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Топ комментарии
+7
Сили світла очищують Землю від паразитів
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07.06.2024 09:25
+6
Класне відео . Слава ЗСУ.
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07.06.2024 09:44
+5
ЗСУ нанесли удар Хаймарсами по позиціям рашистів в результаті чого у кацапів значні втрати https://t.me/pecherymordora356
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07.06.2024 09:20
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ЗСУ нанесли удар Хаймарсами по позиціям рашистів в результаті чого у кацапів значні втрати https://t.me/pecherymordora356
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07.06.2024 09:20 Ответить
Сили світла очищують Землю від паразитів
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07.06.2024 09:25 Ответить
Кацапським шакалам не вдалось втекти - супер 😡
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07.06.2024 09:35 Ответить
Класне відео . Слава ЗСУ.
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07.06.2024 09:44 Ответить
Какие шустрые тараканы
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07.06.2024 09:52 Ответить
При скиданні потрібна поправка на їх *шустрость*.
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07.06.2024 13:48 Ответить
А здесь таракан не успел включить шустрость и поплатился дроном по яйцам. Короче, дорогая уже точно не узнает про конец:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1db7nwk/ua_68th_jaeger_brigades_dovbushs_hornets_drone/
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09.06.2024 00:43 Ответить
вдячність за роботу
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07.06.2024 11:13 Ответить
Часто читаю на екрані- "навагационные огни вкл" Це - щоб кацапи бачили що їм прийшла "звізда"? Майже "віфлеємська"!
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08.06.2024 08:30 Ответить
Швидка порода!
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08.06.2024 13:44 Ответить
 
 