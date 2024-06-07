Операторы дронов из 5-й ОШБр уничтожают вражескую пехоту вблизи Ивановского на Донетчине. ВИДЕО

В сети опубликованы фрагменты боевой работы операторов дронов 5-й ОШБр.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи сняты сбросы боеприпасов на вражеских штурмовиков вблизи села Ивановское в Донецкой области.

"Работают санитары леса из 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады. Кадры качественного дронобомбинга живой силы противника снято в районе Ивановского, между Бахмутом и Часовым Яром на Донетчине", - отмечает в комментарии автор публикации.

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