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Оператори дронів із 5-ї ОШБр нищать ворожу піхоту поблизу Іванівського на Донеччині. ВIДЕО

У мережі опубліковані фрагменти бойової роботи операторів дронів 5-ї ОШБр.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі зафільмовані скиди боєприпасів на ворожих штурмовиків поблизу села Іванівське на Донеччині.

"Працюють санітари лісу із 5-ї окремої штурмової Київської бригади. Кадри якісного дронобомбінгу живої сили противника знято в районі Іванівського, між Бахмутом та Часів Яром на Донеччині", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Невдала атака російських загарбників на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17502) знищення (7313) Бахмут (1560) дрони (4751) 5 ОШБр (101) Часів Яр (342)


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Топ коментарі
+7
Сили світла очищують Землю від паразитів
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07.06.2024 09:25
+6
Класне відео . Слава ЗСУ.
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07.06.2024 09:44
+5
ЗСУ нанесли удар Хаймарсами по позиціям рашистів в результаті чого у кацапів значні втрати https://t.me/pecherymordora356
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07.06.2024 09:20
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ЗСУ нанесли удар Хаймарсами по позиціям рашистів в результаті чого у кацапів значні втрати https://t.me/pecherymordora356
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07.06.2024 09:20 Відповісти
Сили світла очищують Землю від паразитів
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07.06.2024 09:25 Відповісти
Кацапським шакалам не вдалось втекти - супер 😡
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07.06.2024 09:35 Відповісти
Класне відео . Слава ЗСУ.
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07.06.2024 09:44 Відповісти
Какие шустрые тараканы
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07.06.2024 09:52 Відповісти
При скиданні потрібна поправка на їх *шустрость*.
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07.06.2024 13:48 Відповісти
А здесь таракан не успел включить шустрость и поплатился дроном по яйцам. Короче, дорогая уже точно не узнает про конец:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1db7nwk/ua_68th_jaeger_brigades_dovbushs_hornets_drone/
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09.06.2024 00:43 Відповісти
вдячність за роботу
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07.06.2024 11:13 Відповісти
Часто читаю на екрані- "навагационные огни вкл" Це - щоб кацапи бачили що їм прийшла "звізда"? Майже "віфлеємська"!
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08.06.2024 08:30 Відповісти
Швидка порода!
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08.06.2024 13:44 Відповісти
 
 