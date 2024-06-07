Оператори дронів із 5-ї ОШБр нищать ворожу піхоту поблизу Іванівського на Донеччині. ВIДЕО
У мережі опубліковані фрагменти бойової роботи операторів дронів 5-ї ОШБр.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі зафільмовані скиди боєприпасів на ворожих штурмовиків поблизу села Іванівське на Донеччині.
"Працюють санітари лісу із 5-ї окремої штурмової Київської бригади. Кадри якісного дронобомбінгу живої сили противника знято в районі Іванівського, між Бахмутом та Часів Яром на Донеччині", - зазначає у коментарі автор публікації.
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Топ коментарі
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1db7nwk/ua_68th_jaeger_brigades_dovbushs_hornets_drone/