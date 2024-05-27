Окупанти спостерігають за двома поплічниками, які мотоциклом мчать на штурм: "Это смертники, #бана врот! В упор расстеляли! Мотоцикл загорелся!". ВIДЕО

Два окупанти на мотоциклі марно намагалися штурмувати український опорний пункт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни зустріли росіян та розстріляли їх майже впритул. Мотоцикл загорівся. Поплічники спостерігали за діями своїх штурмовиків через камеру безпілотника.

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