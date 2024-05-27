Окупанти спостерігають за двома поплічниками, які мотоциклом мчать на штурм: "Это смертники, #бана врот! В упор расстеляли! Мотоцикл загорелся!". ВIДЕО
Два окупанти на мотоциклі марно намагалися штурмувати український опорний пункт.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни зустріли росіян та розстріляли їх майже впритул. Мотоцикл загорівся. Поплічники спостерігали за діями своїх штурмовиків через камеру безпілотника.
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Топ коментарі
+35 Дмитрий #591153
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+26 Роман Дузінкевич
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+25 Gary Grant
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"Моя стратегія це - тактика"
відосік ввечері і в люлю
"Колючку" масово використовували у всіх війнах - найкращий засіб від піхоти ворога.
Але зараз в Україні нєт заліза....👿
Применение ягозы и бруно вроде как запрещено какими то конвенциями
Зате тепер кацапи знають, що на тій дорозі аж до позиції, де забаранили двох недоумків - немає принаймні протипіхотних мін.
І ЗСУ-шники знають, що це стало відомо кацапам. Тож назавтра на тій дорозі, на відсутніх мінах, підірветься якасть БМП/МТЛБ кацапська...
Всім добре. Війна...
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d1l5o7/longer_video_of_motorbike_riders_getting_gunned/
1) Радостно, с ветерком домчаться до позиций ВСУ (в той же посадке).
2) Смело забросать опорник/блиндаж гранатами.
3) Мужественно подохнуть.
С последнем заданием они справились на "5".
Але саме цікаве це коменти за кадром. Видно що якесь начальство їх підганяє, верещить "пачіму астанавілісь", грозиться - і ті тупо їдуть на вірну смерть. Причому смерть попріколу, їх не шкода нікому - для начальства вони розходник, як батарейки - кінчилась, взяв іншу...