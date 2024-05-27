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Новости Видео Война
28 023 68

Оккупанты наблюдают за двумя приспешниками, которые на мотоцикле мчатся на штурм: "Это смертники, #бана врот! В упор расстеляли! Мотоцикл загорелся!". ВИДЕО

Два оккупанта на мотоцикле тщетно пытались штурмовать украинский опорный пункт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины встретили россиян и расстреляли их почти вплотную. Мотоцикл загорелся. Приспешники наблюдали за действиями своих штурмовиков через камеру беспилотника.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские защитники атаковали вражеский склад БК вместе с группой оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) уничтожение (6931) мотоцикл (77)


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Топ комментарии
+35
Видео конечно героическое, безусловно мотивирующее. Но вопрос у меня более серьезный - у нас совсем металлургические заводы закончились? Мы утратили технологию производства "спирали Бруно" или "Егозы"? Если ее кусками по нескольку метров растянуть через такие дорожки - то никакая легкая колесная техника, ни мотоцикл ни гольф-кар - просто не проедут, она колеса замотает.
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27.05.2024 09:38
+26
Слушне запитання, але таких запитань можна поставити безліч: у нас немає цементних заводів?, у нас немає важкої будівельної техніки? і т.д. Стратегії перемоги у нас немає - ось чого дійсно немає, бо квартал-95 не здатен згенерувати таку стратегію.
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27.05.2024 09:46
+25
Тупо їдуть на забій і покуй. Це якесь унікальне плем'я довбойобів.🥴
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27.05.2024 09:58
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27.05.2024 09:38 Ответить
Видео конечно героическое, безусловно мотивирующее. Но вопрос у меня более серьезный - у нас совсем металлургические заводы закончились? Мы утратили технологию производства "спирали Бруно" или "Егозы"? Если ее кусками по нескольку метров растянуть через такие дорожки - то никакая легкая колесная техника, ни мотоцикл ни гольф-кар - просто не проедут, она колеса замотает.
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27.05.2024 09:38 Ответить
У бійців не вистачить коштів її купляти...
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27.05.2024 09:40 Ответить
Єрмак СПОНСОРУЄ !!! (За наш рахунок, звичайно)
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27.05.2024 10:15 Ответить
Ваша ідея може спрацювати там, де укріплення зводяться в більш сприятливих умовах. Можливо це частина фрону де зайвий раз не має можливості визирнути з укриття. А визирати можна тільки ось в таких ситуаціях, коли п...дари підійшли близько і їх можна тупо в притул обнулити. Зрештою ні ви ні я зараз не в окопі, тому нам тут вмикати "стратєгав" не варто.
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27.05.2024 09:44 Ответить
мова не про укріплення а про шмат дроту на дорозі...тож не варто ускладнювати питання. Держава робить майже ні хуа...
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27.05.2024 09:57 Ответить
А хто ускладнює? Якщо десь за 10 км. від зони активних бойових дій можна більш-менш спокійно покласти той шмат дроту на дорозі, то за 400-500 метрів від позицій п...дарів це якось, як мінімум, для солдата ризиковано, чи не так? Ну якщо це так просто зробити, то ніхто напевно проти не буде, щоб ви особисто от прям в таких місцях як на цьому відео там понакладами дроти на дорогах.
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27.05.2024 10:23 Ответить
отак і влада патякає...патякає..патякає...а потім виявляється що на третьому році повномасштабного вторгнення фортифікації не готові...а розумники, на кшалт тебе, кажуть що робити їх "апасно"... Думаєш отак зустрічати "мотоциклістів" безпечно? І ти такий диваний герой, технічно мені пропонуєш "ризикувати". Ти півник думаєш когось підісрати, а свою демогогію виставити геройством. А може просто треба подбати піздунам про засоби захисту для ЗСУ, а вони вирішать що для них більш ризиковано і більш безпечно?
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27.05.2024 11:29 Ответить
Ну ти ж полурозумний зараз пропонуєш солдату полізти за пару сот метрів від кацапні колючий дріт на під'їзді до позицій встановлювати. Тобто у твою дурненьку макітру думка не приходить, що це небезпечно по факту робити? Що лінія активного зіткнення постійно змінюється, особливо на локальному рівні і якби мокшани напевно не допустять, щоб перед їх носом заїхали бульдозери та спецтехніка з будівельною бригадою. Тому так, якщо ти такий знавець тактики, то будь ласка, ****...й і поклади хлопцям дріт перед їх позиціями, щоб вони не зустрічали от таких "байкерів" таким от чином. Якщо б ти зрадофіл трохи читав, а не виригував дурню, то б помітив, що у першому коментарі я так і написав, що нєх...й нам тут багато п...здіти, оскільки ні ти ні я не в окопі. Ще є питання, зауваження, коментарі?
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27.05.2024 13:08 Ответить
ти тупе..що тут ще зазначити? Готуй сані влітку..Ти чув таке? Де ти бачило, чувирло, що я сказав що це треба робити саме ЗАРАЗ, а не заздалегідь? Сам придумав і дрочиш на *****?
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27.05.2024 18:09 Ответить
Я тебе вже у твоє ж гівно макнув, тобі мало. Це такий у тебе фєтіш, типу строчити до тих пір, щоб на х...й бути посланим? Ти даун, є конкретна ситуація, я тобі імбіцило здається все по полочках розклав. Якщо у тебе олігофренія, то будь ласкавий, до своїх висерів прикрипляй сюди довідку в PDF.
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27.05.2024 19:17 Ответить
фішка не в тому що ти тупе, а в тому що ти цим хизуєшся... ти не мене в гівно макнув, то ти сам в ньому по вуха копирсаєшся...будь хто притомний побачить сенс в тому що людина сказала що в нас відсутній системний підхід, при наявності металургійних заводів, нема можливості колючого дроти кинути. Ти ж вперся в конкретний відос с конкретними "мотоциклістами". В "сприятливі умови", начебто вже після 24.02.22 не було років на підготовку, а відео демонструє якийсь унікальний, неповторний випадок! Ти як дитина, товчєшся в своєму надуманому гівні, спираючись на твердження "зараз" яке було тільки в твоїй хворій свідомості. Підмінюючи погляд на системнимй підхід, на "конкретну ситуацію". Давай, висри ще якусь дичину за для власного задоволення, я не буду намагатись більше відкривати тобі очі на очевидні речі
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27.05.2024 22:44 Ответить
...відкривати тобі очі на очевидні речі... Інколи здається, що у нас в країні таких клоунів як ти на спеціальній фабриці вирощують. Добре, вмовив... іди ти на х...й. Маю надію, що в не далекому майбутньому таким як ти дозолятимуть лиш сльоні на трамвайних зупинках пускати, бо щось занадто багато у вас можливостей висловлювати "свої унікальні думки".
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28.05.2024 09:15 Ответить
Слушне запитання, але таких запитань можна поставити безліч: у нас немає цементних заводів?, у нас немає важкої будівельної техніки? і т.д. Стратегії перемоги у нас немає - ось чого дійсно немає, бо квартал-95 не здатен згенерувати таку стратегію.
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27.05.2024 09:46 Ответить
Помиляєтесь. "Стратегов" у нас вистачає, і "стратегії" є. Будь-які та різні - на будь-який смак. А ось РЕАЛІЗАЦІЯ стратегії... Класика жанру: 3,14здеть - не мішки ворочіть.
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27.05.2024 10:19 Ответить
ЗЄлєнсткий:

"Моя стратегія це - тактика"

відосік ввечері і в люлю

"Колючку" масово використовували у всіх війнах - найкращий засіб від піхоти ворога.
Але зараз в Україні нєт заліза....👿
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27.05.2024 12:13 Ответить
Таки да! Але ж в нас є слуги наріду!
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27.05.2024 16:23 Ответить
"відосік ввечері і в люлю". Отак зразу? А доріжку з пудри щастя на ніч?
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27.05.2024 18:41 Ответить
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/mercedes-c180-mit-tuev-2-0l-tauschen-auch-moeglich/2767844752-216-729 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/mercedes-c180-mit-tuev-2-0l-tauschen-auch-moeglich/2767844752-216-729

Применение ягозы и бруно вроде как запрещено какими то конвенциями
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27.05.2024 10:54 Ответить
Знайди ту "конвенцію" - а потім "дзявкай"!
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27.05.2024 12:36 Ответить
А почему бы ей быть запрещенной? В частном пользовании она спокойно продается, каждый себе забор может обмотать. Ну раздерет себе незванный гость жопу - так не надо было лезть. Да, ценники на нее негуманные, но речь идет о розничных продажах и о дорогой оцинкованной спирали. Для военных целей цинковать ее нет смысла, она не нужна будет в течении такого времени пока сгниет, а ржавая проволока в сухой траве вообще практически незаметна. Кинул ее в поле, бурьяны поднялись и хрен ты ее заметишь пока ногами не запутаешься. А вещь очень и очень коварная против пехоты, не перепрыгнуть ее, не обойти - тем более в бронике, каске. Только пытаться перерезать и растягивать - а это все под огнем. Пока резал - уже и убили. Да и по материалу из одного противотанкового ежа, которых в 22 году варили миллионами из всего что было под рукой - можно наделать километр. Вот сейчас, на направлениях которые относительно тыловые - но могут стать передовой - можно тянуть ее в несколько рядов, это стоит куда дешевле чем зубья дракона, она практически незаметна с воздуха, а способна даже технику останавливать. Если достаточное количество проволоки замотается в катки - то и танк встанет. Более того - просто как идея - наши делают разного рода наземные дроны - колесные или гусеничные. Нет ведь ничего сложного чтобы на такой дрон ставить бухту и пусть едет по полю и разматывает.
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27.05.2024 13:04 Ответить
Вроде на "Бруно" и танки запутывались?
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27.05.2024 12:32 Ответить
Нормально для настрою зранку...
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27.05.2024 09:39 Ответить
Чергове гарне відео-мій настрій вчергове покращився...
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27.05.2024 09:39 Ответить
...буде ще 2-і підсмажені кацапські свіньї...
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27.05.2024 09:43 Ответить
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27.05.2024 09:39 Ответить
Прихильники Кабзона лізуть без черги, дбл бл.
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27.05.2024 09:48 Ответить
... поціновувачі ...
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27.05.2024 09:55 Ответить
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27.05.2024 10:45 Ответить
а так посилають смертників, а потім, викравши позицію, наносять по ній вогневе ураження...
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27.05.2024 09:58 Ответить
Після такого мотозаїзду на концерт Кобзона треба негайно міняти позиції.
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27.05.2024 10:10 Ответить
теж такої думки. іншого сенсу такий "штурм" немає зовсім
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27.05.2024 10:11 Ответить
Тупо їдуть на забій і покуй. Це якесь унікальне плем'я довбойобів.🥴
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27.05.2024 09:58 Ответить
Кацапи - раби нелюди-дегенерати.
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27.05.2024 11:07 Ответить
Кацапи - раби нелюди-дегенерати.
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27.05.2024 11:08 Ответить
Сидять, п*здять. Взяв накаркав про смертників. ))
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27.05.2024 10:00 Ответить
То така в них національна забава..
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27.05.2024 10:07 Ответить
Гарний відос до кави. Стрелку захисту його янголом-охоронцем та довгих років життя.
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27.05.2024 10:04 Ответить
Скоро увидим на лошади с шашкой
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27.05.2024 10:06 Ответить
Оце реально правильні кацапи. Самі на наші позиції приїхали на утилізацію, навіть бігати за ними не потрібно.
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27.05.2024 10:07 Ответить
Гарно бана врот
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27.05.2024 10:10 Ответить
Кавалерия!...Уряяяяя!! ...А если серьезно,то каккой смысл в таких суицидных миссиях?Я понимаю ,ну хотябы штук десят таких мотыков.И удивительние всего-безразличие к своим "братьям по оружию"Вот так кацапы и форсировали Днепр.Отправляли сотни тысяч мобилизированных украинцев без оружия на верную смерть.Вот это будущие украинцев если кремль осущисвит свой план "новороссия".Так же как чеченцев погнали на эту имперскую войну,так и погонят нас на новое побоище и жалеть никто не будет
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27.05.2024 10:17 Ответить
Щось мені підказує, що "смьісл" це не те слово, яке їм приходить в голову після ранкової дози. "Гойда" - більш правильне слово. Причому в первинному сенсі - "вітання смертної кари".
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27.05.2024 13:17 Ответить
а звідки звук пострілів?
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27.05.2024 10:20 Ответить
так может дадим им моцики, гарно же выходыть
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27.05.2024 10:24 Ответить
там позаду кадирівці з кулеметами, які їх просто перестріляють, тому ті барани і їдуть.
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27.05.2024 10:25 Ответить
Яву-яву, взял на халяву)))
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27.05.2024 10:31 Ответить
Я правильно розумію- ці дебіли пожертвували мопедом і двома орками за спробу кинути гранату в бліндаж?
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27.05.2024 10:33 Ответить
Це розвідка боєм по-кацапськи - перти на позиції супротивника в повний зріст, поки тебе не розстріляють впритул.

Зате тепер кацапи знають, що на тій дорозі аж до позиції, де забаранили двох недоумків - немає принаймні протипіхотних мін.

І ЗСУ-шники знають, що це стало відомо кацапам. Тож назавтра на тій дорозі, на відсутніх мінах, підірветься якасть БМП/МТЛБ кацапська...

Всім добре. Війна...
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27.05.2024 13:21 Ответить
Кпцапня так візжала від жалю, будто їх дохне одиниці.
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27.05.2024 10:43 Ответить
..кацаподЫбилы, "можем пафтар-ить", дохнут как и их "деды на палочке"
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27.05.2024 10:51 Ответить
Кому интересно, здесь полное и более смешное видео, как сам кацап сказал, этого цирка на мотоциклах:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d1l5o7/longer_video_of_motorbike_riders_getting_gunned/
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27.05.2024 10:52 Ответить
А не знаете, что за "полька", которая "работать начнет"? 0:05 и 0:10. Слышен звук выстрела, может что-то вроде снайперской или марксмановской винтовки и он сразу сказал про эту "польку".
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28.05.2024 02:54 Ответить
Понятия не имею про "польку". Вообще, я так понял у этих клоунов задачи были:
1) Радостно, с ветерком домчаться до позиций ВСУ (в той же посадке).
2) Смело забросать опорник/блиндаж гранатами.
3) Мужественно подохнуть.
С последнем заданием они справились на "5".
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28.05.2024 04:48 Ответить
"Они случайно заехали на чужую территорию" - Путин.
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27.05.2024 10:55 Ответить
Це відео продовження. Там їх їхало більше.
Але саме цікаве це коменти за кадром. Видно що якесь начальство їх підганяє, верещить "пачіму астанавілісь", грозиться - і ті тупо їдуть на вірну смерть. Причому смерть попріколу, їх не шкода нікому - для начальства вони розходник, як батарейки - кінчилась, взяв іншу...
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27.05.2024 10:59 Ответить
С некоторых пор я даже не брезгую этой рашиской падалью... Испытываю огромный позитив от смерти любого путинского ублюдка на нашей украинской земле. Верю на все 100%, что мы дождёмся когда подохнут миллионы этих тупых раболепных мразей и Мордор исчезнет с лица планеты. Ещё бы и узкоглазых, желтомордых паскуд прихватить...
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27.05.2024 12:20 Ответить
Ну їбанута нація... Але ж на скіки?????
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27.05.2024 12:30 Ответить
Заблукали вівці, не в той бік повернули.
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27.05.2024 12:32 Ответить
"Гранату кидайте!" - да они уже свои вонючие жопы мостырят на сидушки в зале, где воет Кобздон!
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27.05.2024 12:58 Ответить
Да гранаты у него не той системы!
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27.05.2024 13:03 Ответить
Два дебіла-це сила!!!
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27.05.2024 13:16 Ответить
Після дози промедолу зі шприц- тюбиків і мотоцикл за БМП здається...
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27.05.2024 13:23 Ответить
якети сакс должен был быть
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27.05.2024 13:36 Ответить
бачу, в коментах і надали багато мобрезерву)
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27.05.2024 14:00 Ответить
интересно, кому свинопес орал "гранату кидай"? Двум кацапам, которых уже в решето уделали или там еще кто-то был?
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27.05.2024 19:33 Ответить
 
 