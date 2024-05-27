Оккупанты наблюдают за двумя приспешниками, которые на мотоцикле мчатся на штурм: "Это смертники, #бана врот! В упор расстеляли! Мотоцикл загорелся!". ВИДЕО
Два оккупанта на мотоцикле тщетно пытались штурмовать украинский опорный пункт.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины встретили россиян и расстреляли их почти вплотную. Мотоцикл загорелся. Приспешники наблюдали за действиями своих штурмовиков через камеру беспилотника.
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+35 Дмитрий #591153
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"Моя стратегія це - тактика"
відосік ввечері і в люлю
"Колючку" масово використовували у всіх війнах - найкращий засіб від піхоти ворога.
Але зараз в Україні нєт заліза....👿
Применение ягозы и бруно вроде как запрещено какими то конвенциями
Зате тепер кацапи знають, що на тій дорозі аж до позиції, де забаранили двох недоумків - немає принаймні протипіхотних мін.
І ЗСУ-шники знають, що це стало відомо кацапам. Тож назавтра на тій дорозі, на відсутніх мінах, підірветься якасть БМП/МТЛБ кацапська...
Всім добре. Війна...
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d1l5o7/longer_video_of_motorbike_riders_getting_gunned/
1) Радостно, с ветерком домчаться до позиций ВСУ (в той же посадке).
2) Смело забросать опорник/блиндаж гранатами.
3) Мужественно подохнуть.
С последнем заданием они справились на "5".
Але саме цікаве це коменти за кадром. Видно що якесь начальство їх підганяє, верещить "пачіму астанавілісь", грозиться - і ті тупо їдуть на вірну смерть. Причому смерть попріколу, їх не шкода нікому - для начальства вони розходник, як батарейки - кінчилась, взяв іншу...