Украинские защитники атаковали вражеский склад БК вместе с группой оккупантов. ВИДЕО
Украинский дрон атаковал здание с российскими захватчиками, где они хранили склад боекомплекта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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+12 alexandr shamov
показать весь комментарий25.05.2024 18:08
+10 Alexander #588663
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+9 вася василевич #577155
показать весь комментарий25.05.2024 18:12
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- Що це було,
Мабуть НЛО,
Ні сіло, ні впало,
По небу плило ... -
Только что фонд соц. и пенс. страхования, оглядываясь и дрожа, зачем-то огласил запредельную цифирь.
Из нее явствует, что на учет для получения кресла-коляски и протезов конечностей встало рекордное количество россиян; 466 тысяч "свеженьких" инвалидов.
В это количество калек, потерявших способность к самостоятельному передвижению не входят соискатели т.н. " мобильного стул-кресла с санитарным оснащением".
Это -отдельная песня. Таковых насчиталось 101 тысяча 600 особей.
"Стул -кресло" это выездной горшок, оснащенный "спец-приемником для твердых и жидких выделений". (недержание всех типов -частое следствие контузий и ранений головного и спинного мозга ).
Такое кресло позволяет калеке передвигаться на приличные расстоянии даже без общ. или частного транспорта.
Впрочем, особо обольщаться не стоит; то что именуется "спец-приемником" -это обычное подвесное ведро.
Эти цифры опять всплыли на всеобщее обозрение. У режима не хватает ума их засекретить.
Впрочем, вероятно, россия не считает, что дорого платит за капризы кремлевского упыря.
Невзоров