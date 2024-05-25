Украинские защитники атаковали вражеский склад БК вместе с группой оккупантов. ВИДЕО

Украинский дрон атаковал здание с российскими захватчиками, где они хранили склад боекомплекта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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