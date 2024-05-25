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Новости Видео Война
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Украинские защитники атаковали вражеский склад БК вместе с группой оккупантов. ВИДЕО

Украинский дрон атаковал здание с российскими захватчиками, где они хранили склад боекомплекта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: Бойцы 71-й ОЕБр уничтожили танк-черепаху российских захватчиков. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) уничтожение (6923)


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Топ комментарии
+12
Ни дать, ни взять... ЛЕПО !!!
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25.05.2024 18:08
+10
Експрес на концерт Кобзона
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25.05.2024 19:12
+9
мабуть щось цікаве злетіло !
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25.05.2024 18:12
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Ни дать, ни взять... ЛЕПО !!!
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25.05.2024 18:08 Ответить
...бінго!!!
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25.05.2024 21:53 Ответить
мабуть щось цікаве злетіло !
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25.05.2024 18:12 Ответить
А що це було......? Мабуть щось..
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25.05.2024 18:32 Ответить
Як в пісні Миколайчука,
- Що це було,
Мабуть НЛО,
Ні сіло, ні впало,
По небу плило ... -
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25.05.2024 19:43 Ответить
У россии есть шанс породить истинно национальный вид спорта: гонки с препятствиями на инвалидных колясках и креслах с "санитарным оснащением".

Только что фонд соц. и пенс. страхования, оглядываясь и дрожа, зачем-то огласил запредельную цифирь.
Из нее явствует, что на учет для получения кресла-коляски и протезов конечностей встало рекордное количество россиян; 466 тысяч "свеженьких" инвалидов.
В это количество калек, потерявших способность к самостоятельному передвижению не входят соискатели т.н. " мобильного стул-кресла с санитарным оснащением".
Это -отдельная песня. Таковых насчиталось 101 тысяча 600 особей.
"Стул -кресло" это выездной горшок, оснащенный "спец-приемником для твердых и жидких выделений". (недержание всех типов -частое следствие контузий и ранений головного и спинного мозга ).
Такое кресло позволяет калеке передвигаться на приличные расстоянии даже без общ. или частного транспорта.
Впрочем, особо обольщаться не стоит; то что именуется "спец-приемником" -это обычное подвесное ведро.

Эти цифры опять всплыли на всеобщее обозрение. У режима не хватает ума их засекретить.
Впрочем, вероятно, россия не считает, что дорого платит за капризы кремлевского упыря.
Невзоров
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26.05.2024 01:09 Ответить
Оце лемінги натягали!!!
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25.05.2024 19:00 Ответить
Експрес на концерт Кобзона
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25.05.2024 19:12 Ответить
мабуть у всiх був стресс . Чи у вухах позакладало ......
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25.05.2024 19:38 Ответить
чьято хата взлетела.
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25.05.2024 21:15 Ответить
.....гарне відео ....Дякую щиро .....
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25.05.2024 22:09 Ответить
Схоже, всі росіяни вмерли.
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25.05.2024 22:45 Ответить
феєрично
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25.05.2024 23:30 Ответить
У кацапів є прислів"я: "На миру и смерть красна!" В перекладі на "розмовну: "Сдохнуть лучше в компании!" От вони це й зробили!
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26.05.2024 00:29 Ответить
 
 