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Українські захисники атакували ворожий склад БК разом з групою окупантів. ВIДЕО

Український дрон атакував будівлю із російськими загарбниками, де вони зберігали склад боєкомплекту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 71 ОЄБр знищили танк-черепаху російських загарбників. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) знищення (7235)


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Топ коментарі
+12
Ни дать, ни взять... ЛЕПО !!!
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25.05.2024 18:08
+10
Експрес на концерт Кобзона
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25.05.2024 19:12
+9
мабуть щось цікаве злетіло !
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25.05.2024 18:12
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Ни дать, ни взять... ЛЕПО !!!
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25.05.2024 18:08 Відповісти
...бінго!!!
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25.05.2024 21:53 Відповісти
мабуть щось цікаве злетіло !
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25.05.2024 18:12 Відповісти
А що це було......? Мабуть щось..
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25.05.2024 18:32 Відповісти
Як в пісні Миколайчука,
- Що це було,
Мабуть НЛО,
Ні сіло, ні впало,
По небу плило ... -
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25.05.2024 19:43 Відповісти
У россии есть шанс породить истинно национальный вид спорта: гонки с препятствиями на инвалидных колясках и креслах с "санитарным оснащением".

Только что фонд соц. и пенс. страхования, оглядываясь и дрожа, зачем-то огласил запредельную цифирь.
Из нее явствует, что на учет для получения кресла-коляски и протезов конечностей встало рекордное количество россиян; 466 тысяч "свеженьких" инвалидов.
В это количество калек, потерявших способность к самостоятельному передвижению не входят соискатели т.н. " мобильного стул-кресла с санитарным оснащением".
Это -отдельная песня. Таковых насчиталось 101 тысяча 600 особей.
"Стул -кресло" это выездной горшок, оснащенный "спец-приемником для твердых и жидких выделений". (недержание всех типов -частое следствие контузий и ранений головного и спинного мозга ).
Такое кресло позволяет калеке передвигаться на приличные расстоянии даже без общ. или частного транспорта.
Впрочем, особо обольщаться не стоит; то что именуется "спец-приемником" -это обычное подвесное ведро.

Эти цифры опять всплыли на всеобщее обозрение. У режима не хватает ума их засекретить.
Впрочем, вероятно, россия не считает, что дорого платит за капризы кремлевского упыря.
Невзоров
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26.05.2024 01:09 Відповісти
Оце лемінги натягали!!!
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25.05.2024 19:00 Відповісти
Експрес на концерт Кобзона
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25.05.2024 19:12 Відповісти
мабуть у всiх був стресс . Чи у вухах позакладало ......
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25.05.2024 19:38 Відповісти
чьято хата взлетела.
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25.05.2024 21:15 Відповісти
.....гарне відео ....Дякую щиро .....
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25.05.2024 22:09 Відповісти
Схоже, всі росіяни вмерли.
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25.05.2024 22:45 Відповісти
феєрично
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25.05.2024 23:30 Відповісти
У кацапів є прислів"я: "На миру и смерть красна!" В перекладі на "розмовну: "Сдохнуть лучше в компании!" От вони це й зробили!
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26.05.2024 00:29 Відповісти
 
 