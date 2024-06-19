Бійці знищили ворожу вогнеметну систему ТОС "Солнцепьок" за допомогою дрона "Дикі шершні". ВIДЕО

Бійці підрозділу "BULAVA" уразили важку російську вогнеметну систему ТОС "Солнцепьок" іменним дроном "Хортиця" від "Диких Шершнів".

Дивіться також: Оператори підрозділу "BULAVA" знищили танк окупантів за допомогою дронів "Дикі шершні". ВIДЕО

Працюють воїни з ОПБр ім. Б.Хмельницького. Більше року вони надійно тримають фронт за допомогою ваших дронів. Замовити іменний дрон можна написавши нам на пошту: [email protected]

Допомагайте у виробництві нових дронів для зменшення популяції російських окупантів.

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

Картка банки: 5375411207988499

PayPal: [email protected]

Також дивіться: Знищення ворожого блокпоста на Херсонщині за допомогою дрона "Дикі шершні". ВIДЕО