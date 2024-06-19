Бійці знищили ворожу вогнеметну систему ТОС "Солнцепьок" за допомогою дрона "Дикі шершні". ВIДЕО
Бійці підрозділу "BULAVA" уразили важку російську вогнеметну систему ТОС "Солнцепьок" іменним дроном "Хортиця" від "Диких Шершнів".
Працюють воїни з ОПБр ім. Б.Хмельницького. Більше року вони надійно тримають фронт за допомогою ваших дронів. Замовити іменний дрон можна написавши нам на пошту: [email protected]
Допомагайте у виробництві нових дронів для зменшення популяції російських окупантів.
Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
Картка банки: 5375411207988499
PayPal: [email protected]
- Патамушта ани всё-таки не один народ с нами! Они - "ночные твари" Даже Путин отметил, что мы не можем паразить их эшелоны с техникой, потому что ани их па ночам перебрасывают с запада И ваюют точно так же : днём - люди как люди А ночью "звереют" - как оборотни! Ни жить ни спать не дают!