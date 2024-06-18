Пограничники ликвидировали 7 оккупантов, еще одного - ранили на Северском направлении. ВИДЕО
Пограничники-операторы БпЛА бригады Помста на Северском направлении ликвидировали 7 оккупантов, еще одного - ранили.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
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Александр Чуднивец #474549
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