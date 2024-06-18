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Пограничники ликвидировали 7 оккупантов, еще одного - ранили на Северском направлении. ВИДЕО

Пограничники-операторы БпЛА бригады Помста на Северском направлении ликвидировали 7 оккупантов, еще одного - ранили.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Госпогранслужба (6485) ликвидация (3609)


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бил мальчік в трусіках-а стал бєз трусікав...
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18.06.2024 16:55 Ответить
Чудова робота
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18.06.2024 17:00 Ответить
Смерть свинособакам і **********...!
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18.06.2024 17:08 Ответить
О як прикоптився центр прінятія рішеній на одному відео))
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18.06.2024 18:42 Ответить
Маловато будет.
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18.06.2024 19:29 Ответить
За чим рашисти вдерлися в Мирну Україну за гроші ******, те і отримали, заробітчани хренові!
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18.06.2024 23:08 Ответить
 
 