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Прикордонники ліквідували 7 окупантів, ще одного - поранили на Сіверському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники-оператори БпЛА бригади Помста на Сіверському напрямку ліквідували 7 окупантів, ще одного - поранили.

Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6033) ліквідація (3991)


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бил мальчік в трусіках-а стал бєз трусікав...
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18.06.2024 16:55 Відповісти
Чудова робота
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18.06.2024 17:00 Відповісти
Смерть свинособакам і **********...!
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18.06.2024 17:08 Відповісти
О як прикоптився центр прінятія рішеній на одному відео))
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18.06.2024 18:42 Відповісти
Маловато будет.
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18.06.2024 19:29 Відповісти
За чим рашисти вдерлися в Мирну Україну за гроші ******, те і отримали, заробітчани хренові!
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18.06.2024 23:08 Відповісти
 
 