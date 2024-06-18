Прикордонники ліквідували 7 окупантів, ще одного - поранили на Сіверському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники-оператори БпЛА бригади Помста на Сіверському напрямку ліквідували 7 окупантів, ще одного - поранили.
Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
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