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Знищення ворожого розвідувального БПЛА із ЗРК "Stormer": "Більше всього, що "Орлан-30", бо здорова х#йня". ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожий розвідувальний безпілотник за допомогою британського ЗРК "Stormer".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у соцмережах.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

армія рф (17551) ППО (3223) розвідка (3867) знищення (7352) ЗРК (207)


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Вічна пам'ять Герою. Але навіщо уточнювати, що він пілот тактичної авіації? У нас що, є стратегічна? Тут аби хоч якась була...
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18.06.2024 15:07 Відповісти
ЗБС. Молодці.
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18.06.2024 15:19 Відповісти
- Ах, орлуша, орлуша, большая ты стерва!

(И. Ильф, Е. Петров, "Двенадцать стульев")
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18.06.2024 15:24 Відповісти
Я бы вам, наши умные, умелые и храбрые защитники, языки помыл бы с мылом, что бы отмыть от кацапских матюков!
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18.06.2024 15:26 Відповісти
Та нехай хоч латиною матюгаються, аби орлани збивали 😁
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18.06.2024 20:02 Відповісти
І вже не здорова)
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18.06.2024 15:56 Відповісти
Стоимость одного "Орлан-10" может достигать $87 000 - $ 120 000, сообщал британский Королевский Объединенный институт оборонных исследований.23 сент. 2023 г.
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18.06.2024 17:28 Відповісти
 
 