Знищення ворожого розвідувального БПЛА із ЗРК "Stormer": "Більше всього, що "Орлан-30", бо здорова х#йня". ВIДЕО
Українські воїни знищили ворожий розвідувальний безпілотник за допомогою британського ЗРК "Stormer".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у соцмережах.
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(И. Ильф, Е. Петров, "Двенадцать стульев")