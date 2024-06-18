Уничтожение вражеского разведывательного БПЛА из ЗРК "Stormer": "Скорее всего, что "Орлан-30", потому что здоровая х#йня". ВИДЕО
Украинские воины уничтожили вражеский разведывательный беспилотник с помощью британского ЗРК "Stormer".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в соцсетях.
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(И. Ильф, Е. Петров, "Двенадцать стульев")