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Новости Видео Война
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Уничтожение вражеского разведывательного БПЛА из ЗРК "Stormer": "Скорее всего, что "Орлан-30", потому что здоровая х#йня". ВИДЕО

Украинские воины уничтожили вражеский разведывательный беспилотник с помощью британского ЗРК "Stormer".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (19403) ПВО (2784) разведка (4181) уничтожение (7043) ЗРК (202)


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Вічна пам'ять Герою. Але навіщо уточнювати, що він пілот тактичної авіації? У нас що, є стратегічна? Тут аби хоч якась була...
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18.06.2024 15:07 Ответить
ЗБС. Молодці.
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18.06.2024 15:19 Ответить
- Ах, орлуша, орлуша, большая ты стерва!

(И. Ильф, Е. Петров, "Двенадцать стульев")
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18.06.2024 15:24 Ответить
Я бы вам, наши умные, умелые и храбрые защитники, языки помыл бы с мылом, что бы отмыть от кацапских матюков!
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18.06.2024 15:26 Ответить
Та нехай хоч латиною матюгаються, аби орлани збивали 😁
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18.06.2024 20:02 Ответить
І вже не здорова)
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18.06.2024 15:56 Ответить
Стоимость одного "Орлан-10" может достигать $87 000 - $ 120 000, сообщал британский Королевский Объединенный институт оборонных исследований.23 сент. 2023 г.
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18.06.2024 17:28 Ответить
 
 