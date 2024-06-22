Российские захватчики стреляют друг в друга в окопе из-за конфликта на Харьковском направлении. ВИДЕО
Российские оккупанты что-то не поделили между собой, возник конфликт прямо в окопе, который перерос в стрельбу.
Это снял аэроразведчик 77-й отдельной аэромобильной бригады возле села Боровая на Харьковском направлении фронта, информирует Цензор.НЕТ.
Ділять ПІД-МОСКОВНІ дачі
а чи не можна викласти його сюжет ?
бо не зрозуміло хто кого і в якій кількості
- нет, уважаемый, это был Гоголь!
- ну, сударь, я вызываю вас на дуэль!
- мерси, на рассвете!
06:00 Паф!
06:01 Украинский FPV - бух!
06:30 Похоронное отделение, застегивая мешки, - "Мы пойдём другим путём" - это цитата Ленина, пилять
Занавес
А-ха-ха. Парниша - ты в не ту дверь вошел...
Это дела давно минувших дней - преданье старины глубокой.
Достоевского признано иноганетом за "идиота"
А Украинца Гоголя признано иногантем за "ревизора"
- Ты и путин, пилять
- Ух ты, а про него уже и книгу написали...
"Не читал Бальзака? По є**лу нака!"
- У вас есть русские народные сказки? Только Не про Ивана-дурака - а про Ивана умного!
- Отдел фентези - напротив!