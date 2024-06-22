РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11702 посетителя онлайн
Новости Видео Война
19 250 34

Российские захватчики стреляют друг в друга в окопе из-за конфликта на Харьковском направлении. ВИДЕО

Российские оккупанты что-то не поделили между собой, возник конфликт прямо в окопе, который перерос в стрельбу.

Это снял аэроразведчик 77-й отдельной аэромобильной бригады возле села Боровая на Харьковском направлении фронта, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Пограничники уничтожили две вражеские гаубицы и станцию ​​РЭБ оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7685) 77 ОАБ (31)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Не поділили,хто сьогодні буде "любімой жєной".)
показать весь комментарий
22.06.2024 13:54 Ответить
+15
Квартиру на Печерських пагорбах не поділили...
показать весь комментарий
22.06.2024 13:54 Ответить
+14
показать весь комментарий
22.06.2024 14:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не поділили,хто сьогодні буде "любімой жєной".)
показать весь комментарий
22.06.2024 13:54 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2024 14:02 Ответить
Квартиру на Печерських пагорбах не поділили...
показать весь комментарий
22.06.2024 13:54 Ответить
Це дрібно...
Ділять ПІД-МОСКОВНІ дачі
показать весь комментарий
22.06.2024 14:07 Ответить
цікаве кіно !
а чи не можна викласти його сюжет ?
бо не зрозуміло хто кого і в якій кількості
показать весь комментарий
22.06.2024 13:55 Ответить
Не впізнали один одного після учорашьного.
показать весь комментарий
22.06.2024 13:56 Ответить
- я сказал, это был Достоевский!
- нет, уважаемый, это был Гоголь!
- ну, сударь, я вызываю вас на дуэль!
- мерси, на рассвете!

06:00 Паф!
06:01 Украинский FPV - бух!
06:30 Похоронное отделение, застегивая мешки, - "Мы пойдём другим путём" - это цитата Ленина, пилять

Занавес
показать весь комментарий
22.06.2024 13:57 Ответить
Жодного матюка? "Нє вєрю!"
показать весь комментарий
22.06.2024 14:02 Ответить
"- ну, сударь, я вызываю вас на дуэль! - мерси, на рассвете!"
А-ха-ха. Парниша - ты в не ту дверь вошел...
Это дела давно минувших дней - преданье старины глубокой.
Достоевского признано иноганетом за "идиота"
А Украинца Гоголя признано иногантем за "ревизора"
показать весь комментарий
22.06.2024 14:12 Ответить
- Таааак, йдём дальше. Книга про ********, пять букв, третья "И". Эй, старая, слышь, не знаешь ******** на пять букв. "И" посредине?
- Ты и путин, пилять
- Ух ты, а про него уже и книгу написали...
показать весь комментарий
22.06.2024 14:19 Ответить
Четверта "и" в х?йла. Не третя.
показать весь комментарий
22.06.2024 18:42 Ответить
Все правильно крім початку:

"Не читал Бальзака? По є**лу нака!"
показать весь комментарий
22.06.2024 18:42 Ответить
Правда в тому що; "Русские сваих не брасают- русские сваих убивают."
показать весь комментарий
22.06.2024 14:04 Ответить
треба друкувати рублі великого номіналу, і скидувати з дронів в окопи. Це прискорить процес.
показать весь комментарий
22.06.2024 14:06 Ответить
Краще скидывать бухло.
показать весь комментарий
22.06.2024 14:12 Ответить
дешевле будет
показать весь комментарий
22.06.2024 14:13 Ответить
а, ну да, не подумав. Спочатку бухло, а потім рублі.
показать весь комментарий
22.06.2024 14:13 Ответить
головне інтервал правильно вгадати, а то повідрубаються, і не всигнуть один одного перестріляти.
показать весь комментарий
22.06.2024 14:15 Ответить
До рублiв не дiйде: за бухло одне-одного переб`ють. На ржуб лях можно сэкономить.
показать весь комментарий
22.06.2024 14:16 Ответить
а чого економити... Комбінат "Україна" у нас і так завантажений тільки на третину, паперу різного повно, з якістю після перших пляшок можно не заганятись...
показать весь комментарий
22.06.2024 14:24 Ответить
дрон с золотом окопы берет - Царь Филлип
показать весь комментарий
22.06.2024 14:15 Ответить
з портретом прутлєра номіналом 100 000 ржублєй. на фоні дірєвні шьмякіно
показать весь комментарий
22.06.2024 14:17 Ответить
Книжковий магазин в Росії:
- У вас есть русские народные сказки? Только Не про Ивана-дурака - а про Ивана умного!
- Отдел фентези - напротив!
показать весь комментарий
23.06.2024 09:46 Ответить
А гранатами не пробовали, говорят помогает
показать весь комментарий
22.06.2024 14:25 Ответить
Медаль За Службу Украине этому кацапу!
показать весь комментарий
22.06.2024 15:11 Ответить
Дронами треба скидати кацапні галюцегенної наркоти - щоб свої їм здавалися бандероффцамi i укропамi.
показать весь комментарий
22.06.2024 15:32 Ответить
Дай Боже вам того ж по всій вашій ******** раші!
показать весь комментарий
22.06.2024 15:32 Ответить
А кто победил?
показать весь комментарий
22.06.2024 15:48 Ответить
Не бажай білу Ладу друга свого. Подаруй йому шанс, щоб його рідні отримали її.
показать весь комментарий
22.06.2024 16:59 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2024 19:39 Ответить
Як варіант, треба їм іноді в окоп бутилку водки скидати з дрона. За неї точно перестрілку влаштують.
показать весь комментарий
23.06.2024 12:55 Ответить
 
 