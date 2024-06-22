РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11702 посетителя онлайн
Новости Видео Война
18 062 39

Российский солдат выстрелил себе в голову из автомата возле Волчанска. ВИДЕО

Российский солдат выстрелил себе в голову из автомата возле Волчанска Харьковской области.

Это сняли бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Российские захватчики стреляют друг в друга в окопе из-за конфликта на Харьковском направлении. ВИДЕО

Автор: 

самоубийство (1024) 36 отдельная бригада морской пехоты (212)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Сначала выстрели в голову друга, а потом уже в свою. Не только твоей семье хочется белую ладу
показать весь комментарий
22.06.2024 14:27 Ответить
+20
2 пункт не промывка мозгов, а леденящий ужас перед ВСУ. Московиты видят и сами активно участвуют в зверствах. Московиты как и любой садист до смерти бояться, что с ними сделают то же самое, вот и свмовыпиливаются.
показать весь комментарий
22.06.2024 14:34 Ответить
+19
краща підборка https://x.com/i/status/1803706767609626866 тут .

показать весь комментарий
22.06.2024 14:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сначала выстрели в голову друга, а потом уже в свою. Не только твоей семье хочется белую ладу
показать весь комментарий
22.06.2024 14:27 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2024 14:41 Ответить
це їх обох стосується
показать весь комментарий
22.06.2024 15:45 Ответить
за самострел ладу не дают
показать весь комментарий
22.06.2024 14:45 Ответить
Да без проблем. Всё, как вы заказывали:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dm00yj/russian_whos_struck_by_fpv_drone_makes_a_final/
показать весь комментарий
22.06.2024 23:13 Ответить
Треба всім без винятку москалям брати у нього приклад
показать весь комментарий
22.06.2024 14:27 Ответить
краща підборка https://x.com/i/status/1803706767609626866 тут .

показать весь комментарий
22.06.2024 14:30 Ответить
2 пункт не промывка мозгов, а леденящий ужас перед ВСУ. Московиты видят и сами активно участвуют в зверствах. Московиты как и любой садист до смерти бояться, что с ними сделают то же самое, вот и свмовыпиливаются.
показать весь комментарий
22.06.2024 14:34 Ответить
і таке теж.
показать весь комментарий
22.06.2024 14:39 Ответить
https://x.com/i/status/1804559422259171602 баєвой мєдік
показать весь комментарий
22.06.2024 23:03 Ответить
Да, побольше стало видео с русскими «самовыпилами». Следует понимать, что все эти «пули в ноздрю» или самоподрывы - не имеют ничего общего с «идейностью» или страхом плена. Это типичное «соматофорное болевое помрачение»; состояние, при котором дикая боль тяжелого ранения за мгновение перекореживает всю психику. Особь становится «готова на всё», чтобы прекратить рвущую ее боль.
В момент СБП большая часть даже рассудка отключается, «руль» берет истерия. В таком состоянии возникают моментальные галлюцинации, слезы, непроизвольная дефекация, дезориентация как во времени, так и в пространстве. Граната или пуля видятся тем лекарством, которое способно прекратить невыносимые мучения.

Невзоров
показать весь комментарий
22.06.2024 15:28 Ответить
Ну шо скажеш - умнічка
показать весь комментарий
22.06.2024 14:30 Ответить
Молодец московит. Сэкономленный ФПВ полетит искать другую цель.
показать весь комментарий
22.06.2024 14:30 Ответить
Ця є.баніна не люди. Навіть звірі і ті мають якісь інстинкти. Це, мля, тупо саранча без мізок - тільки пасть і жвала...
показать весь комментарий
22.06.2024 14:31 Ответить
Харошай рускай.
показать весь комментарий
22.06.2024 14:32 Ответить
Закінчуйте вже оцю пропаганду - застрелився один, а тисячи іншіх розтрілюють наших військових котри здаються у полон.
показать весь комментарий
22.06.2024 14:42 Ответить
Дебил, когда наши тысячами сдавались.
показать весь комментарий
22.06.2024 14:44 Ответить
Дебіл - тисячі то рашисти, читай вірно, гнида зелена.
показать весь комментарий
22.06.2024 14:47 Ответить
Ну і шоб бути докінця чесним - 501 окремий, батальон морської піхоти - у Маріуполі ,22 рік.
показать весь комментарий
22.06.2024 14:50 Ответить
Далеко не один! Ось невеличка підбірка(65 штук) за кілька місяців,і це лише те, що потрапля на відео.
https://streamable.com/54x8hr
показать весь комментарий
22.06.2024 14:58 Ответить
Це все до дупи дверцята - окупанти нарощють свої наступи на всіх напрямках - оці десятки самовбивць ніякої картини не вирішують, взагалі - їх сотні тисяч в Україні.
показать весь комментарий
22.06.2024 20:42 Ответить
От як можна пов'язати наступ по всім напрямкам і самогубців? Я десь ствержував чи писав, що це зупине москалів, чи вам аби щось написати - то згадайте ще й про ракетні обстріли та КАБи.
показать весь комментарий
23.06.2024 11:17 Ответить
Сюжет полЬностью нє раскрт...
показать весь комментарий
22.06.2024 14:47 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2024 15:02 Ответить
а с чего нам вообще должно быть жаль кацапоидов если им самим себя и своих детей не жаль? Они подыхают за кресло и дворцы бункерного царя и гордятся етим.
показать весь комментарий
22.06.2024 17:57 Ответить
холопы сцаря "подсЕли" на идиотский флэшмоб, вместо того, чтобы осмотреться дома, на Московии, на своё жалкое существование, включить голову и использовать оружие по назначению, против своих оборзевших господ..
но кацапы - рабы по-жизни, потому и дохнут просто так, как худоба, бо так велело ничтожество-*****..
показать весь комментарий
22.06.2024 15:13 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2024 15:24 Ответить
Та ну её эту вайну, подумал ваня, пораскинув мозгами...
показать весь комментарий
22.06.2024 15:42 Ответить
Домашнєє заданиє треба у себе вдома робити, а не пертися в Україну!
показать весь комментарий
22.06.2024 15:45 Ответить
Хххепі енд!
показать весь комментарий
22.06.2024 16:10 Ответить
основной цєлью іграющєго в русскую рулєтку являєтся виїгриш дєнєг

а того, кто сдєлаєт самий мєткій вистрєл, ждьот бонус от фірми "ВсьоСразу" : білєт на круїз в загробний мір !
показать весь комментарий
22.06.2024 16:39 Ответить
це ж як їх зазомбували, щоб вкорочувати собі віку, замість сдачі в полон....
показать весь комментарий
22.06.2024 16:40 Ответить
Наші чорноземи їх кацапо-гнид всіх перетравлять.
показать весь комментарий
22.06.2024 16:55 Ответить
Нахера він аж до Вовчанська перся? Міг в себе на болотах втопитись в нужнику під відосик з закликом повторити.
показать весь комментарий
22.06.2024 18:03 Ответить
Гарний кацап- дохлий кацаап! Майже цитата...
показать весь комментарий
22.06.2024 20:49 Ответить
Кацапи кончені що під час життя що після смерті, але на території України друге краще.....
показать весь комментарий
23.06.2024 00:46 Ответить
красавчик-так должны делать все свинособаки и ещё до попадания в Украину!
показать весь комментарий
24.06.2024 19:15 Ответить
 
 