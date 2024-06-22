Российский солдат выстрелил себе в голову из автомата возле Волчанска. ВИДЕО
Российский солдат выстрелил себе в голову из автомата возле Волчанска Харьковской области.
Это сняли бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, передает Цензор.НЕТ.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dm00yj/russian_whos_struck_by_fpv_drone_makes_a_final/
В момент СБП большая часть даже рассудка отключается, «руль» берет истерия. В таком состоянии возникают моментальные галлюцинации, слезы, непроизвольная дефекация, дезориентация как во времени, так и в пространстве. Граната или пуля видятся тем лекарством, которое способно прекратить невыносимые мучения.
Невзоров
https://streamable.com/54x8hr
но кацапы - рабы по-жизни, потому и дохнут просто так, как худоба, бо так велело ничтожество-*****..
а того, кто сдєлаєт самий мєткій вистрєл, ждьот бонус от фірми "ВсьоСразу" : білєт на круїз в загробний мір !