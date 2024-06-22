Россияне за минувшие сутки обстреляли 7 населенных пунктов Донетчины, убили пятерых гражданских, семеро получили ранения. ФОТОрепортаж

В течение суток враг атаковал 7 населенных пунктов: города Курахово, Селидово, Торецк, поселки Дружба, Нью-Йорк, Северное, село Новожеланное. Зафиксировано 1945 обстрелов со стороны РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина и полицию области.

Покровский район

В Курахово поврежден частный дом. В Прогрессе Гродовской громады повреждены 8 домов.

На Селидово россияне сбросили авиабомбу "УМПБ Д-30СН" - убили двух мирных жителей и троих ранили. Разрушениям подверглись 5 многоквартирных и 6 частных домов.

Краматорский район

В Лиманской громаде обстреляны Торское, Терны, Ямполевка и Заречное. Под огнем - окраины Константиновской громады.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 15 частных домов и 4 многоэтажки.

Многочисленным обстрелам подверглась Торецкая громада. По Торецку оккупанты нанесли 6 ударов: четырьмя авиабомбами "КАБ-250" и артиллерией. Погибли двое гражданских лиц, один человек травмирован. Повреждены 6 многоквартирных и 2 частных дома, инфраструктура. Дружбу войска РФ накрыли из артиллерии, известно об одном погибшем и одном раненом человеке, повреждены два частных дома. В Нью-Йорке в результате авиаудара бомбой "КАБ-250" ранен гражданский человек, поврежден дом. 1 дом поврежден в Сиверске. Еще один раненый - в Северном, пострадали два дома и автомобиль.

