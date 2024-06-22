УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10496 відвідувачів онлайн
Новини Фото
568 0

Росіяни минулої доби обстріляли 7 населених пунктів Донеччини, вбили п’ятьох цивільних, ще семеро зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Протягом доби ворог атакував 7 населених пунктів: міста Курахове, Селидове, Торецьк, селища Дружба, Нью-Йорк, Північне, село Новожеланне. Зафіксовано 1945 обстрілів з боку РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна та поліцію області.

Покровський район

У Кураховому пошкоджено приватний будинок. У Прогресі Гродівської громади пошкоджено 8 будинків.

На Селидове росіяни скинули авіабомбу "УМПБ Д-30СН" - вбили двох мирних жителів і трьох поранили. Руйнувань зазнали 5 багатоквартирних і 6 приватних будинків.

Обстріли Донеччини 22 червня

Краматорський район

У Лиманській громаді обстріляні Торське, Терни, Ямполівка і Зарічне. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район

У Часовоярській громаді пошкоджені 15 приватних будинків і 4 багатоповерхівки.

Численних обстрілів зазнала Торецька громада. По Торецьку окупанти завдали 6 ударів: чотирма авіабомбами "КАБ-250" та артилерією. Загинули двоє цивільних осіб, ще одну людину травмовано. Пошкоджено 6 багатоквартирних і 2 приватних будинки, інфраструктуру. Дружбу війська РФ накрили з артилерії, відомо про одну загиблу та одну поранену людину, пошкоджено дві приватних оселі. У Нью-Йорку внаслідок авіаудару бомбою "КАБ-250" поранено цивільну особу, пошкоджено будинок. 1 будинок пошкоджено у Сіверську. Ще один поранений – у Північному, постраждали дві оселі та автомобіль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ обстріляла передмістя Торецька та селище Нью-Йорк на Донеччині. Поранені двоє людей

Обстріли Донеччини 22 червня

Обстріли Донеччини 22 червня
Обстріли Донеччини 22 червня
Обстріли Донеччини 22 червня
Обстріли Донеччини 22 червня
Обстріли Донеччини 22 червня
Обстріли Донеччини 22 червня
Обстріли Донеччини 22 червня
Обстріли Донеччини 22 червня

Автор: 

обстріл (30409) Донецька область (9356)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 