Росіяни минулої доби обстріляли 7 населених пунктів Донеччини, вбили п’ятьох цивільних, ще семеро зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Протягом доби ворог атакував 7 населених пунктів: міста Курахове, Селидове, Торецьк, селища Дружба, Нью-Йорк, Північне, село Новожеланне. Зафіксовано 1945 обстрілів з боку РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна та поліцію області.

Покровський район

У Кураховому пошкоджено приватний будинок. У Прогресі Гродівської громади пошкоджено 8 будинків.

На Селидове росіяни скинули авіабомбу "УМПБ Д-30СН" - вбили двох мирних жителів і трьох поранили. Руйнувань зазнали 5 багатоквартирних і 6 приватних будинків.

Краматорський район

У Лиманській громаді обстріляні Торське, Терни, Ямполівка і Зарічне. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район

У Часовоярській громаді пошкоджені 15 приватних будинків і 4 багатоповерхівки.

Численних обстрілів зазнала Торецька громада. По Торецьку окупанти завдали 6 ударів: чотирма авіабомбами "КАБ-250" та артилерією. Загинули двоє цивільних осіб, ще одну людину травмовано. Пошкоджено 6 багатоквартирних і 2 приватних будинки, інфраструктуру. Дружбу війська РФ накрили з артилерії, відомо про одну загиблу та одну поранену людину, пошкоджено дві приватних оселі. У Нью-Йорку внаслідок авіаудару бомбою "КАБ-250" поранено цивільну особу, пошкоджено будинок. 1 будинок пошкоджено у Сіверську. Ще один поранений – у Північному, постраждали дві оселі та автомобіль.

