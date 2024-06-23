Окупанти минулої доби 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини: Дві людини загинули і чотири зазнали поранень, пошкоджено інфраструктурні об’єкти. ФОТОрепортаж
Протягом доби росіяни атакували населені пункти в Покровському, Краматорському та Бахмутському районах Донецької області, є загиблі та поранені.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
Курахівська територіальна громада зазнала 8 обстрілів: у Гірнику пошкоджено 3 приватні будинки і 3 багатоповерхівки, у Курахівці пошкоджено 3 приватні будинки. У Селидовому пошкоджено 5 будинків. У Вовчому Гродівської територіальної громади зруйновано будинок.
Краматорський район
Увечері росіяни вдарили ракетою по Привіллю Краматорської громади - без жертв. У Костянтинівці керованою авіабомбою пошкоджено 13 будинків, 2 господарчі споруди і 5 інфраструктурних об'єктів. Під вогнем околиці Миколаївської громади.
Бахмутський район
У Торецьку 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 17 будинків, 3 інфраструктурні об'єкти та адмінбудівлю. Також у громаді поранено людину і пошкоджено адмінбудівлю у Північному; пошкоджено 10 приватних будинків у Петрівці. У Сіверську 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено, у Дронівці поранено людину.
Як зазначається, загалом за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 95 людей, зокрема 7 дітей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль