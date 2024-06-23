УКР
Російські окупанти поранили 87-річну жінку на Запоріжжі

Обстріл Запорізької області 23 червня

23 червня росіяни обстріляли село Верхня Терса Пологівського району Запорізької області. 

Про це у своєму телеграм-каналі написав голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок обстрілу пошкоджено оселі мирних людей. 

"Під ворожий вогонь потрапила мешканка села, яка саме поралася на подвірʼї власного будинку. Жінку з осколковим пораненням ніг доставили до лікарні", - зазначив Федоров.

