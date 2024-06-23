Внаслідок російських обстрілів Херсонщини поранено двох людей
23 червня росіяни обстріляли селище Дніпровське та селище Берегове Херсонської області: двоє людей зазнали поранень.
Про це пишуть в телеграм-каналі Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Під російський обстріл у селищі Дніпровське Херсонського району потрапив місцевий житель. 69-річного чоловіка з вибуховою травмою та уламковим пораненням плеча шпиталізували до лікарні", - йдеться в повідомленні.
Крім того ще одна людина дістала поранення у селищі Берегове Білозерської громади. Населений пункт росіяни атакували з артилерії.
Зазначається, що у 86-річного потерпілого - вибухова травма та уламкове поранення ноги. Чоловіка шпиталізували для надання меддопомоги.
Раніше Цензор.НЕТ писав, що 23 червня росіяни обстріляли село Верхня Терса Пологівського району Запорізької області та поранили 87-річну жінку.
