Внаслідок російських обстрілів Херсонщини поранено двох людей

23 червня росіяни обстріляли селище Дніпровське та селище Берегове Херсонської області: двоє людей зазнали поранень.

Про це пишуть в телеграм-каналі Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Під російський обстріл у селищі Дніпровське Херсонського району потрапив місцевий житель. 69-річного чоловіка з вибуховою травмою та уламковим пораненням плеча шпиталізували до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Крім того ще одна людина дістала поранення у селищі Берегове Білозерської громади. Населений пункт росіяни атакували з артилерії.

Зазначається, що у 86-річного потерпілого - вибухова травма та уламкове поранення ноги. Чоловіка шпиталізували для надання меддопомоги.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що 23 червня росіяни обстріляли село Верхня Терса Пологівського району Запорізької області та поранили 87-річну жінку.

