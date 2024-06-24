Окупанти вдарили по селу під Херсоном: загинув чоловік, двоє поранених

Вночі 24 червня 2024 року армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів атакувала Степанівку Херсонської міської територіальної громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула і двоє отримали поранення.

Травми, несумісні з життям, отримав 40-річний чоловік.

Жінка 1966 р.н. ушпиталена з вибуховою травмою та уламковими пораненнями.

Пораненому чоловіку 58 років необхідна медична допомога надана на місці.