Окупанти вдарили по селу під Херсоном: загинув чоловік, двоє поранених
Вночі 24 червня 2024 року армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів атакувала Степанівку Херсонської міської територіальної громади.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула і двоє отримали поранення.
Травми, несумісні з життям, отримав 40-річний чоловік.
Жінка 1966 р.н. ушпиталена з вибуховою травмою та уламковими пораненнями.
Пораненому чоловіку 58 років необхідна медична допомога надана на місці.
