Ворог атакував Одесу двома ракетами, одну вдалося подавити, - Сили оборони Півдня
Сьогодні, 24 червня, вранці російські окупанти атакували Одещину двома крилатими ракетами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.
Як зазначається, Силами протиповітряної оборони Півдня України одну ракету подавлено.
"На жаль, є влучання по цивільній інфраструктурі Одеси. Пошкоджень зазнало складське приміщення. На місці влучання сталася пожежа, яку ліквідовують вогнеборці. Відомо про трьох травмованих: 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років. Інформація щодо кількості потерпілих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, зранку 24 червня в Одесі було чутно вибухи. Російські війська запустили дві ракети. У місті є постраждалі внаслідок російської атаки.
