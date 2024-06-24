Ворог ударив по цивільній інфраструктурі Одеси: 3 поранених, серед них - 19-річний хлопець. ФОТО (оновлено)

Зранку 24 червня в Одесі було чутно вибухи. Російські війська запустили дві ракети. У місті є постраждалі внаслідок російської атаки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряних сил.

"2 ракети! 1 - курсом на Миколаїв! 2 - через Баштанський район на північний захід", - йдеться у повідомленні.

Пізніше у ПС уточнили, що ракети змінили курс на Одесу/Одеський район.

За даними "Суспільного" в місті чутно вибухи.

Мер Геннадій Труханов також підтвердив вибухи в Одесі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни спрямували КАР по Одещині. Ракета втратила боєздатність над акваторією Чорного моря, - Сили оборони Півдня

Оновлена інформація

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі.

"Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їхня кількість уточнюється. Нині триває ліквідація пожежі", - додав він.

Станом на 9:45 відомо про 2 постраждалих.

"Внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі. На місті працюють рятувальники та оперативні служби. Наразі відомо про двох постраждалих. Рятувальник добровольчого загону КУ "Муніципальна варта" врятував собаку, що був під завалами", - повідомив мер міста Труханов.

Доповнено

"Наразі відомо про трьох постраждалих: 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років. Поранені ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу. Ліквідація наслідків атаки ворога продовжується", - повідомив пізніше Кіпер.