Ворог ударив по цивільній інфраструктурі Одеси: 3 поранених, серед них - 19-річний хлопець. ФОТО (оновлено)
Зранку 24 червня в Одесі було чутно вибухи. Російські війська запустили дві ракети. У місті є постраждалі внаслідок російської атаки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряних сил.
"2 ракети! 1 - курсом на Миколаїв! 2 - через Баштанський район на північний захід", - йдеться у повідомленні.
Пізніше у ПС уточнили, що ракети змінили курс на Одесу/Одеський район.
За даними "Суспільного" в місті чутно вибухи.
Мер Геннадій Труханов також підтвердив вибухи в Одесі.
Оновлена інформація
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі.
"Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їхня кількість уточнюється. Нині триває ліквідація пожежі", - додав він.
Станом на 9:45 відомо про 2 постраждалих.
"Внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі. На місті працюють рятувальники та оперативні служби. Наразі відомо про двох постраждалих. Рятувальник добровольчого загону КУ "Муніципальна варта" врятував собаку, що був під завалами", - повідомив мер міста Труханов.
Доповнено
"Наразі відомо про трьох постраждалих: 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років. Поранені ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу. Ліквідація наслідків атаки ворога продовжується", - повідомив пізніше Кіпер.
