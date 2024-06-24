Удар по Одессе: количество раненых выросло до 4. ФОТОРЕПОРТАЖ

Известно уже о четырех пострадавших из-за утреннего российского удара по Одессе. За медицинской помощью также обратился 48-летний мужчина, у него ранение руки. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Он также напоминает, что спасатели потушили пожар, который охватывал 3000 кв.м. На месте развернут оперативный штаб, принимаются заявления на оформление материальной помощи для людей из окрестных домов, пострадавших.

По словам Кипера, правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одессы.

Как сообщалось, утром 24 июня в Одессе были слышны взрывы. Российские войска запустили две ракеты. В городе есть пострадавшие в результате российской атаки.

В Силах обороны Юга сообщили, что враг атаковал Одессу двумя ракетами, одну удалось подавить.