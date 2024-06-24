РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9001 посетитель онлайн
Новости
3 060 8

Ликвидирован масштабный пожар на складе в Одессе, вызванный российским ударом, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Одеса наслідки від ДСНС

Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Одессе, произошедший в результате российской атаки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, горели складские помещения на площади 3000 кв.м. К тушению привлекалось более 90 пожарных и около 20 единиц техники ГСЧС. Пожарные работали под угрозой повторных обстрелов.

Также привлекался пожарный поезд "Укрзализныци".

Также читайте: Последствия утреннего ракетного удара РФ по Одессе. ФОТОрепортаж

Одеса наслідки від ДСНС
Одеса наслідки від ДСНС
Одеса наслідки від ДСНС
Одеса наслідки від ДСНС
Одеса наслідки від ДСНС

В результате вражеского удара пострадало 3 человека.

Психологами ГСЧС и Нацполиции оказана помощь 46 лицам.

Как сообщалось, утром 24 июня в Одессе были слышны взрывы. Российские войска запустили две ракеты. В городе есть пострадавшие в результате российской атаки.

В Силах обороны Юга сообщили, что враг атаковал Одессу двумя ракетами, одну удалось подавить.

Автор: 

Одесса (8011) пожар (6022) ГСЧС (5110)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всем российским дебилам-пропагандистам, которые пишут, что на очередном месте прилёта был склад боеприпасов, поясняю на пальцах!

Склад с боеприпасами это последующая детонация в течение нескольких часов и даже суток. Склад с боеприпасами - это разлёт по всему району в радиусе нескольких километров снарядов и прочих средств поражения.
Склад с боеприпасами - это невозможность проведения спасательных работ и пожаротушения, пока детонация не прекратится, либо исключительно специальной инженерной техникой.
В Одессе не было многочасовой детонации на месте очередного террористического удара россиян. В Одессе не разбросаны по району удара боеприпасы. МЧС с первых же минут взрывов развернули мероприятия по тушению возгорания, без применения специализированной, бронированной техники.

Убогие, вы в очередной раз ударили по обычному, гражданскому объекту. Можете до покраснения хлопать в ладоши и радоваться этому, но вам это не поможет. В то время как СОУ уничтожают ваши военные объекты, ослабляя ваши возможности и повышая свои, вы бьёте по гражданским объектам, не повышая ничего, кроме нашей ненависти к вам, которая и так уже давно превысила все возможные пределы. (c)
показать весь комментарий
24.06.2024 12:36 Ответить
Дійсно, жодних повторних вибухів не було.
Але з оголошенням "ліквідації" все ж поквапились: чорний димок ще здіймається.
показать весь комментарий
24.06.2024 12:43 Ответить
Навіщо їм пояснювати те що вони й самі розуміють .?
В них робота така - перевертати все догори дном і казати на біле чорне .
Вони створюють альтернативну реальність , це є їхня інформаційна політика . За це вони отримують зарплату .
показать весь комментарий
24.06.2024 13:12 Ответить
Без коригування для рашистів, отими ригоАНАЛЬНИМИ ЖДУНАМИ, таке не обійшлося!
Це і школярам ЗРОЗУМІЛО!
показать весь комментарий
24.06.2024 12:42 Ответить
Склади вираховується трекерами, камерами цивільних структур з рос софтом та і послуги комерційних супутників два роки були доступні для всіх, хто може оплатити.
показать весь комментарий
24.06.2024 12:49 Ответить
Приклад, бездіяльності або саботажних дій, місцевої влади, призначеної зеленським…
Збіг чи Оманський сценарій у деталях, як у 1917 році, отой план з члєніним і більшовиками, від Німецького Генштабу проти московії!?!
показать весь комментарий
24.06.2024 12:59 Ответить
Как-то у кацапни затихла тема про удары по "штабам Азова", про "Правий сектор" вообще не вспоминают!
Теперь новая фишка - склад иностранных ракет и иностранных консультантов.
Следующая мантра - скопление подразделений и космодромов НАТО с F-16....
показать весь комментарий
24.06.2024 12:52 Ответить
Риги-гереги... Лише простих людей, що постраждали, шкода.
показать весь комментарий
24.06.2024 15:18 Ответить
 
 