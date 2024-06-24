Ликвидирован масштабный пожар на складе в Одессе, вызванный российским ударом, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Одессе, произошедший в результате российской атаки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, горели складские помещения на площади 3000 кв.м. К тушению привлекалось более 90 пожарных и около 20 единиц техники ГСЧС. Пожарные работали под угрозой повторных обстрелов.

Также привлекался пожарный поезд "Укрзализныци".

В результате вражеского удара пострадало 3 человека.

Психологами ГСЧС и Нацполиции оказана помощь 46 лицам.

Как сообщалось, утром 24 июня в Одессе были слышны взрывы. Российские войска запустили две ракеты. В городе есть пострадавшие в результате российской атаки.

В Силах обороны Юга сообщили, что враг атаковал Одессу двумя ракетами, одну удалось подавить.