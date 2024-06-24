Ликвидирован масштабный пожар на складе в Одессе, вызванный российским ударом, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Одессе, произошедший в результате российской атаки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, горели складские помещения на площади 3000 кв.м. К тушению привлекалось более 90 пожарных и около 20 единиц техники ГСЧС. Пожарные работали под угрозой повторных обстрелов.
Также привлекался пожарный поезд "Укрзализныци".
В результате вражеского удара пострадало 3 человека.
Психологами ГСЧС и Нацполиции оказана помощь 46 лицам.
Как сообщалось, утром 24 июня в Одессе были слышны взрывы. Российские войска запустили две ракеты. В городе есть пострадавшие в результате российской атаки.
В Силах обороны Юга сообщили, что враг атаковал Одессу двумя ракетами, одну удалось подавить.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Склад с боеприпасами это последующая детонация в течение нескольких часов и даже суток. Склад с боеприпасами - это разлёт по всему району в радиусе нескольких километров снарядов и прочих средств поражения.
Склад с боеприпасами - это невозможность проведения спасательных работ и пожаротушения, пока детонация не прекратится, либо исключительно специальной инженерной техникой.
В Одессе не было многочасовой детонации на месте очередного террористического удара россиян. В Одессе не разбросаны по району удара боеприпасы. МЧС с первых же минут взрывов развернули мероприятия по тушению возгорания, без применения специализированной, бронированной техники.
Убогие, вы в очередной раз ударили по обычному, гражданскому объекту. Можете до покраснения хлопать в ладоши и радоваться этому, но вам это не поможет. В то время как СОУ уничтожают ваши военные объекты, ослабляя ваши возможности и повышая свои, вы бьёте по гражданским объектам, не повышая ничего, кроме нашей ненависти к вам, которая и так уже давно превысила все возможные пределы. (c)
Але з оголошенням "ліквідації" все ж поквапились: чорний димок ще здіймається.
В них робота така - перевертати все догори дном і казати на біле чорне .
Вони створюють альтернативну реальність , це є їхня інформаційна політика . За це вони отримують зарплату .
Це і школярам ЗРОЗУМІЛО!
Збіг чи Оманський сценарій у деталях, як у 1917 році, отой план з члєніним і більшовиками, від Німецького Генштабу проти московії!?!
Теперь новая фишка - склад иностранных ракет и иностранных консультантов.
Следующая мантра - скопление подразделений и космодромов НАТО с F-16....