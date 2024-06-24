Ліквідовано масштабну пожежу на складі в Одесі, спричинену російським ударом, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Рятувальники ліквідували масштабну пожежу в Одесі, що сталася внаслідок російської атаки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, горіли складські приміщення на площі 3000 кв.м. До гасіння залучалося понад 90 вогнеборців та близько 20 одиниць техніки ДСНС. Вогнеборці працювали під загрозою повторних обстрілів.
Також залучався пожежний потяг "Укрзалізниці".
У результаті ворожого удару постраждало 3 людини.
Психологами ДСНС і Нацполіції надано допомогу 46 особам.
Як повідомлялося, зранку 24 червня в Одесі було чутно вибухи. Російські війська запустили дві ракети. У місті є постраждалі внаслідок російської атаки.
У Силах оборони Півдня повідомили, що ворог атакував Одесу двома ракетами, одну вдалося подавити.
Склад с боеприпасами это последующая детонация в течение нескольких часов и даже суток. Склад с боеприпасами - это разлёт по всему району в радиусе нескольких километров снарядов и прочих средств поражения.
Склад с боеприпасами - это невозможность проведения спасательных работ и пожаротушения, пока детонация не прекратится, либо исключительно специальной инженерной техникой.
В Одессе не было многочасовой детонации на месте очередного террористического удара россиян. В Одессе не разбросаны по району удара боеприпасы. МЧС с первых же минут взрывов развернули мероприятия по тушению возгорания, без применения специализированной, бронированной техники.
Убогие, вы в очередной раз ударили по обычному, гражданскому объекту. Можете до покраснения хлопать в ладоши и радоваться этому, но вам это не поможет. В то время как СОУ уничтожают ваши военные объекты, ослабляя ваши возможности и повышая свои, вы бьёте по гражданским объектам, не повышая ничего, кроме нашей ненависти к вам, которая и так уже давно превысила все возможные пределы. (c)
Але з оголошенням "ліквідації" все ж поквапились: чорний димок ще здіймається.
В них робота така - перевертати все догори дном і казати на біле чорне .
Вони створюють альтернативну реальність , це є їхня інформаційна політика . За це вони отримують зарплату .
Це і школярам ЗРОЗУМІЛО!
Збіг чи Оманський сценарій у деталях, як у 1917 році, отой план з члєніним і більшовиками, від Німецького Генштабу проти московії!?!
Теперь новая фишка - склад иностранных ракет и иностранных консультантов.
Следующая мантра - скопление подразделений и космодромов НАТО с F-16....