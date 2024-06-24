Ліквідовано масштабну пожежу на складі в Одесі, спричинену російським ударом, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу в Одесі, що сталася внаслідок російської атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, горіли складські приміщення на площі 3000 кв.м. До гасіння залучалося понад 90 вогнеборців та близько 20 одиниць техніки ДСНС. Вогнеборці працювали під загрозою повторних обстрілів.

Також залучався пожежний потяг "Укрзалізниці".

Також читайте: Наслідки ранкового ракетного удару РФ по Одесі. ФОТОрепортаж











У результаті ворожого удару постраждало 3 людини.

Психологами ДСНС і Нацполіції надано допомогу 46 особам.

Як повідомлялося, зранку 24 червня в Одесі було чутно вибухи. Російські війська запустили дві ракети. У місті є постраждалі внаслідок російської атаки.

У Силах оборони Півдня повідомили, що ворог атакував Одесу двома ракетами, одну вдалося подавити.