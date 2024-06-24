Удар по Одесі: кількість поранених зросла до 4. ФОТОрепортаж

Наразі відомо вже про чотирьох постраждалих через ранковий російський удар по Одесі. За медичною допомогою також звернувся 48-річний чоловік, у нього поранення руки. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Він також нагадує, що рятувальники загасили пожежу, яка охоплювала 3000 кв.м. На місці розгорнуто оперативний штаб, приймаються заяви на оформлення матеріальної допомоги для людей з навколишніх будинків, що постраждали.

За словами Кіпера, правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одеси.

Як повідомлялося, зранку 24 червня в Одесі було чутно вибухи. Російські війська запустили дві ракети. У місті є постраждалі внаслідок російської атаки.

У Силах оборони Півдня повідомили, що ворог атакував Одесу двома ракетами, одну вдалося подавити.