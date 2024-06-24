Рашисти з БПЛА атакували будинок на Херсонщині: Поранено чоловіка
Російські окупанти атакували з БПЛА житловий будинок у Понятівці на Херсонщині.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"У власній оселі постраждав 52-річний чоловік. Він отримав контузію, уламкове поранення шиї, вибухову та черепно-мозкову травми", - йдеться в повідомленні.
Чоловіка у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Йому надають необхідну допомогу.
