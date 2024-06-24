РУС
Рашисты из БПЛА атаковали дом на Херсонщине: Ранен мужчина

Рашисти атакували будинок на Херсонщині

Российские оккупанты атаковали из БПЛА жилой дом в Понятовке на Херсонщине.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"В своем доме пострадал 52-летний мужчина. Он получил контузию, осколочное ранение шеи, взрывную и черепно-мозговую травмы", - говорится в сообщении.

Мужчину в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Ему оказывают необходимую помощь.

обстрел (29135) Херсонская область (5130)
https://t.me/PresidentPoroshenko/9597 Петро Порошенко - щоб такого, як в цій інфі, не було:
"Сьогодні, попри всі перешкоди, ми приїхали на одну з найбільших виставок у світі щодо безпеки та озброєння, яка відбувається раз на 2 роки в Парижі.
Помітив дуже позитивний тренд: тут немає експонатів та покупців із росії, бо вхід їм заборонено) Велика частина світу сьогодні працює на Перемогу України.
У цьому місці зібрана новітня техніка з різних країн, а це понад 2 000 компаній, які виготовляють броньовані автівки, артилерійські установки, пристрої для радіоелектронної боротьби, радіолокаційні станції тощо.
Один з експонатів - простий та непримітний комплекс. Це радіолокаційна станція Leonardo. Такої зброї в Україні ще немає: вона має особливості щодо технічних характеристик, потужностей та розмірів. Ми обговорили можливості поставки їх в Україну за рахунок наших з Мариною коштів. За умови поєднання з кіберзброєю «Ай-Петрі СВ» станція має збільшити відстань знаходження російських «Орланів», «Ланцетів», «Суперкамів» та вдало знищувати їх. Також ми розглядаємо й спільне виробництво цих моделей в Україні. Поки що не загадуємо, але також порушуємо тему співпраці з виробниками зенітних установок, зокрема Tridon. Їхнє головне завдання - артилерійським вогнем знищувати ворожі позиції та техніку.
Мета, над якою ми сьогодні працюємо, - це створити комплекс зброї, який забезпечуватиме знаходження сигналу безпілотників радаром, захоплювати їх «Ай-Петрі» та знищувати бойовим модулем артилерії. Зараз кожен щоденно має вкладати всі сили в нашу спільну мрію - Перемогу України. Тому сьогодні ми тут, на виставці озброєння. Здолати росіян зможемо лише разом!"
