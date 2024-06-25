В течение суток оккупанты 457 раз ударили по Запорожской области. На Днепропетровщине утром ударили по Никополю и Марганецкой громаде. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки враг нанес удары по 8 населенным пунктам Запорожской области. Утром атаковал Никополь и Марганецкую громаду Днепропетровщины дронами-камикадзе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По информации начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, враг применял БпЛА, РСЗО и артиллерию. В частности:
- 182 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.
- 20 обстрелов из РСЗО накрыли Работино, Малую Токмачку, Новоандреевку.
- 255 артобстрелов нанесены по территории Орехова, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки, Степногорска.
Как сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, ночь в области прошла без вражеских обстрелов. Утром же агрессор снова ударил по Никополю и Марганецкой громаде дронами-камикадзе.
"Люди уцелели. Повреждена инфраструктура. Изуродованная легковушка", - говорится в сообщении.
