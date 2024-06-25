РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8695 посетителей онлайн
Новости Фото
504 0

В течение суток оккупанты 457 раз ударили по Запорожской области. На Днепропетровщине утром ударили по Никополю и Марганецкой громаде. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки враг нанес удары по 8 населенным пунктам Запорожской области. Утром атаковал Никополь и Марганецкую громаду Днепропетровщины дронами-камикадзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По информации начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, враг применял БпЛА, РСЗО и артиллерию. В частности:

  • 182 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.
  • 20 обстрелов из РСЗО накрыли Работино, Малую Токмачку, Новоандреевку.
  • 255 артобстрелов нанесены по территории Орехова, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки, Степногорска.

Обстріли Запоріжжя та Дніпропетровщини

Как сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, ночь в области прошла без вражеских обстрелов. Утром же агрессор снова ударил по Никополю и Марганецкой громаде дронами-камикадзе.

"Люди уцелели. Повреждена инфраструктура. Изуродованная легковушка", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Количество пострадавших в результате российского удара по Никополю возросло до четырех. ФОТОрепортаж

Обстріли Запоріжжя та Дніпропетровщини
Обстріли Запоріжжя та Дніпропетровщини
Обстріли Запоріжжя та Дніпропетровщини

Автор: 

обстрел (29135) Запорожская область (3447) Днепропетровская область (4379)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 