В течение суток оккупанты 457 раз ударили по Запорожской области. На Днепропетровщине утром ударили по Никополю и Марганецкой громаде. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки враг нанес удары по 8 населенным пунктам Запорожской области. Утром атаковал Никополь и Марганецкую громаду Днепропетровщины дронами-камикадзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По информации начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, враг применял БпЛА, РСЗО и артиллерию. В частности:

182 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

20 обстрелов из РСЗО накрыли Работино, Малую Токмачку, Новоандреевку.

255 артобстрелов нанесены по территории Орехова, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки, Степногорска.

Как сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, ночь в области прошла без вражеских обстрелов. Утром же агрессор снова ударил по Никополю и Марганецкой громаде дронами-камикадзе.

"Люди уцелели. Повреждена инфраструктура. Изуродованная легковушка", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Количество пострадавших в результате российского удара по Никополю возросло до четырех. ФОТОрепортаж









