Унаслідок удару РФ по харківському "Епіцентру" екології завдано збитків на понад 860 млн грн

Збитки довкіллю внаслідок атаки росіян на "Епіцентр" у Харкові 25 травня оцінюються у понад 860 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілу сталася руйнація будівлі та виникла пожежа. Пожежа на площі більше 14000 м2 тривала 14 годин 30 хвилин. Окрім фізичної руйнації, пожежа призвела до значного забруднення атмосферного повітря неорганізованими викидами забруднюючих речовин через те, що будівельні суміші, фарба та матеріали почали вигоряти, створюючи над містом димову хмару та додаткову небезпеку для здоров'я мешканців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за розрахунками Держекоінспекції у Харківській області, шкода, завдана неорганізованими викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, становить 4,23 млн грн.

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Крім того, внаслідок руйнації будівлі гіпермаркету відбулося засмічення земельних ресурсів, що спричинило додаткові екологічні збитки. Інспекція оцінила шкоду від засмічення земельних ресурсів у 855,9 млн грн.

В екоінспекції зауважили, що ці суми свідчать про величезний негативний вплив на екосистему та здоров'я населення. Матеріали та розрахунки завданих збитків вже направлено до правоохоронних органів для подальшого розслідування.

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Російський удар по "Епіцентру" в Харкові

Вдень 25 травня російські окупанти завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м. Раніше повідомлялося про 14 загиблих.

Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.

27 травня у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок удару РФ по будівельному гіпермаркету.

29 травня пошукові роботи в гіпермаркеті "Епіцентр" у Харкові, куди росіяни скерували дві авіабомби, завершили. Загинуло 19 людей, серед жертв - 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 людини дістали поранення.