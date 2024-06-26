В результате удара РФ по харьковскому "Эпицентру" нанесен ущерб экологии более чем на 860 млн грн

Ущерб окружающей среде в результате атаки россиян на "Эпицентр" в Харькове 25 мая оценивается в более 860 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"В результате обстрела произошло разрушение здания и возник пожар. Пожар на площади более 14 000 м2 продолжался 14 часов 30 минут. Кроме физического разрушения, пожар привел к значительному загрязнению атмосферного воздуха неорганизованными выбросами загрязняющих веществ из-за того, что строительные смеси, краска и материалы начали выгорать, создавая над городом дымовое облако и дополнительную опасность для здоровья жителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по расчетам Госэкоинспекции в Харьковской области, ущерб, причиненный неорганизованными выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, составляет 4,23 млн грн.

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Кроме того, в результате разрушения здания гипермаркета произошло засорение земельных ресурсов, что повлекло дополнительные экологические убытки. Инспекция оценила ущерб от засорения земельных ресурсов в 855,9 млн грн.

В экоинспекции отметили, что эти суммы свидетельствуют об огромном негативном влиянии на экосистему и здоровье населения. Материалы и расчеты нанесенного ущерба уже направлены в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

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Российский удар по "Эпицентру" в Харькове

Днем 25 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела загорелся пожар на площади 15 тысяч кв.м.

Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.

27 мая в Харькове объявили днем траура по погибшим в результате удара РФ по строительному гипермаркету.

29 мая поисковые работы в гипермаркете "Эпицентр" в Харькове, куда россияне направили две авиабомбы, завершили. Погибло 19 человек, среди жертв - 17-летний юноша и 12-летняя девочка. Еще 54 человека получили ранения.