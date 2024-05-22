Міндовкілля запустило застосунок ЕкоЗагроза: там можна дізнатися про якість повітря і повідомити про екозлочини
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України запустило вебресурс і застосунок ЕкоЗагроза. У ньому можна дізнатися про стан довкілля і повідомити про завдану шкоду екології.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
ЕкоЗагроза – це офіційний вебресурс і мобільний застосунок Міндовкілля, завдяки якому кожен зможе дізнатись достовірну інформацію про стан повітря, води, ґрунту та інші довкіллєві дані.
"Більшості з нас знайома ситуація, коли після новин про авіаудари по нафтобазах або підрив цистерн з хімікатами, починаєш швидко шукати інформацію про екологічну небезпеку поряд. В умовах активних бойових дій на території України та інформаційної війни, ми розуміємо, що українцям важливо мати у смартфоні єдине офіційне джерело перевіреної інформації. Тому ми створили вебресурс і мобільний застосунок Міндовкілля – ЕкоЗагроза", – прокоментував Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.
Про що можна дізнатися із застосунку?
1. Дані моніторингових систем щодо якості повітря та рівня радіаційного забруднення по всій Україні;
2. Актуальні факти екологічних загроз, спричинених російськими окупантами.
Про що можна повідомити через застосунок
Також українці також можуть повідомляти про всі факти екологічних злочинів проти довкілля, свідками яких вони стали:
- про горіння військової техніки;
- пожежі в лісі; розлив нафтопродуктів чи отруйних речовин у ґрунт або водойму;
- викид отруйних речовин (хлор, аміак, сірководень, синильна кислота, азотна кислота) у повітря тощо.
Для зручності кожного, у застосунку доступна функція виклику екстрених служб.
Завантажити застосунок можна в GooglePlay або в AppStore.
Нагадаємо, лише цього року Спеціалізована екологічна прокуратура направила до суду 700 обвинувальних актів, розмір збитків у яких перевищує 8 млрд грн.
Раніше повідомлялося, що внаслідок війни в Україні уражено понад 20% природоохоронних територій.
Будь ласка, зачекайте...
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