Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов запустило приложение "ЭкоУгроза": там можно узнать о качестве воздуха и сообщить об экопреступлениях
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины запустило веб-ресурс и приложение "ЭкоУгроза". В нем можно узнать о состоянии окружающей среды и сообщить о нанесенном вреде экологии.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
ЭкоУгроза - это официальный веб-ресурс и мобильное приложение Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, благодаря которому каждый сможет узнать достоверную информацию о состоянии воздуха, воды, почвы и другие экологические данные.
"Большинству из нас знакома ситуация, когда после новостей об авиаударах по нефтебазам или подрыве цистерн с химикатами начинаешь быстро искать информацию об экологической опасности рядом. В условиях активных боевых действий на территории Украины и информационной войны мы понимаем, что украинцам важно иметь в смартфоне единственный официальный источник проверенной информации. Поэтому мы создали веб-ресурс и мобильное приложение - "ЭкоУгроза", - прокомментировал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.
О чем можно узнать из приложения?
1. Данные мониторинговых систем по качеству воздуха и уровню радиационного загрязнения по всей Украине.
2. Актуальные факты экологических угроз, вызванных российскими оккупантами.
О чем можно сообщить через приложение
Также украинцы могут сообщать обо всех фактах экологических преступлений против окружающей среды, свидетелями которых они стали:
- о горении военной техники;
- о пожаре в лесу; разливе нефтепродуктов или ядовитых веществ в почву или водоем;
- о выбросе ядовитых веществ (хлор, аммиак, сероводород, синильная кислота, азотная кислота) в воздух и т.д.
Для удобства каждого, в приложении доступна функция вызова экстренных служб.
Скачать приложение можно в GooglePlay или в AppStore.
Напомним, только в этом году Специализированная экологическая прокуратура направила в суд 700 обвинительных актов, размер убытков в которых превышает 8 млрд грн.
Ранее сообщалось, что в результате войны в Украине поражено более 20% природоохранных территорий.
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