Російські окупанти знищили понад 60 тисяч га українських лісів. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Російські окупанти не лише масово вирубують ліси на захоплених територіях, але й просто нищать їх усіма можливими способами. Внаслідок воєнних дій шкоди завдано майже 30% усіх лісів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дослідженні NGL.media на основі супутникових знімків.

Аналіз знімків свідчить, що за два роки війни росіяни повністю знищили на окупованих ними територіях понад 60 тисяч гектарів лісів – причому переважно там, де і раніше лісу було небагато.

За мінімальною оцінкою, сукупна вартість втраченого лісу перевищує 14 млрд грн – це лише прямі збитки, тобто вартість деревини, яку можна було отримати з цих понад 60 тис. га. Ці збитки не враховують екологічних наслідків, ліквідація яких може обійтися значно дорожче.

За даними Держлісагентства, від лютого 2022 року зникло безвісти 97 українських лісників, підтверджена загибель ще 116.

Частину вирубаного лісу росіяни очевидно використовують для будівництва бліндажів та інших захисних укріплень. Проте частину цієї деревини окуповані лісгоспи відкрито виставляють на продаж.

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"Росія є одним із найбільших експортерів деревини у світі. Якщо українська деревина із тимчасово окупованих територій потрапляє до них, то це компроментує увесь ринок. Ті, хто купує у росіян, тепер не може бути певний, що не придбав саме деревину незаконного походження", – прокоментував Дмитро Карабчук, засновник та виконавчий директор ГО "Лісові ініціативи й суспільство", координатора проєкту "Боротьба із незаконними рубками в Україні".

До війни ліси займали лише 11% території Луганської області. Тут ліси мають дуже важливу функцію – рятують від піщаних бур, утримують вологу та зупиняють ерозію ґрунтів.

Супутникові знімки території лісів ДП "Сєвєродонецьке лісомисливське господарство" та ДП "Новоайдарське ЛМГ". На фото 2021 року видно частково постраждалий від пожежі коричневий сосновий ліс.



У 2023 році він вже повністю сухий і знищений через обстріли (фото Planet Labs)

Серед природних територій, які найбільше постраждали на Донеччині – національний природний парк "Святі гори", розташований у Краматорському і Бахмутському районах. З початку вторгнення на цій території точилися бойові дії, внаслідок чого 80% парку знищено:

Територія ДП "Кремінське лісомисливське господарство" (Луганська область на межі з Донецькою), де можна побачити природні ліси (зелена лінія внизу навколо річки Сіверський Донець) та рукотворні ліси, зоновані квадратними секціями (фото Planet Labs)

Ліси займають менше 15% території Харківщини, при цьому заміновані або пошкоджені пожежами сьогодні близько 40-45% з них:

На супутникових знімках 2021 і 2023 років видно ліс ДП "Куп’янський лісгосп". За даними онлайн-мапи бойових дій Deep State, наразі 70% цього лісу контролюють росіяни, невелика частина на півдні лісу перебуває під контролем ЗСУ (фото Planet Labs)

Херсонщина вважається однією з найменш заліснених областей України, до війни ліси займали менш як 5% її території. Згідно з даними Global Forest Watch, міжнародної організації, яка моніторить втрати та приріст лісу за допомогою супутникових знімків, наприклад, національний природний парк "Олешківські піски" за кілька місяців втратив половину захисного лісового бар’єру. Росіяни вирубали Олешківський ліс для облаштування своїх укріплень.

Супутникові фото 2021 і 2023 років території Скадовського району біля селища Виноградне (фото Planet Labs)

Сильно постраждали і Чорноморський біосферний заповідник, "Асканія Нова", національні парки "Меотида", "Азово-Сиваський" та "Джарилгацький", на території яких точилися бойові дії або проходила військові техніка. На окупованих територіях росіяни рубають горілі ліси і вивозять для будівництва укріплень. Від таких рубок сильно постраждав Гладківський ліс.

Окрім пожеж, обстрілів та вирубок, ліси Херсонщини серйозно постраждали і внаслідок підриву Каховської ГЕС у червні 2023 року. Тоді затопило майже 55 тисяч гектарів лісу на лівобережжі Дніпра.

На супутникових знімках 5 та 7 червня 2023 року – за день до підриву греблі Каховської ГЕС і наступний день після підриву. На знімку видно затоплення острова Козак, на якому був ліс, луки з червонокнижними видами рослин, а також піщаний степ. Ця територія засаджена сосновими лісами, які добре ростуть там, де сухо. У підтоплених місцях застояна вода найімовірніше спровокувала розвиток кореневої гнилі і змінила кислотність ґрунту, тому багато дерев знищені (фото Planet Labs)