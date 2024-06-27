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Ночью оккупанты атаковали лицей и детский сад в Никополе, утром ударили по Марганецкой громаде. ФОТОрепортаж

Поздно вечером в Днепропетровской области работала ПВО. В Криворожском районе сбили вражеский шахед.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Также вечером враг из тяжелой артиллерии атаковал Никополь. Повреждены лицей и детсад. Также побиты 5 многоэтажек. А еще - нежилое здание и 2 авто.

Утром россияне ударили дроном-камикадзе и артиллерией по Марганецкой громаде.

Также смотрите: Россияне обстреляли Никопольщину более 20 раз в течение дня: пострадал 1 человек. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікополя та Марганецької громади 26-27 червня
Обстріли Нікополя та Марганецької громади 26-27 червня
Обстріли Нікополя та Марганецької громади 26-27 червня
Обстріли Нікополя та Марганецької громади 26-27 червня
Обстріли Нікополя та Марганецької громади 26-27 червня
Обстріли Нікополя та Марганецької громади 26-27 червня
Обстріли Нікополя та Марганецької громади 26-27 червня

Автор: 

обстрел (27652) Никополь (1060) Днепропетровская область (4048)


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Небздися,можешь на сессию ООН вынести и этот случай, показать, что быдло ху...лостана не воюет с мирным населением. Сдохли бы вы суки и мир стал бы яище
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27.06.2024 08:39 Ответить
 
 