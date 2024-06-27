Ночью оккупанты атаковали лицей и детский сад в Никополе, утром ударили по Марганецкой громаде. ФОТОрепортаж
Поздно вечером в Днепропетровской области работала ПВО. В Криворожском районе сбили вражеский шахед.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Также вечером враг из тяжелой артиллерии атаковал Никополь. Повреждены лицей и детсад. Также побиты 5 многоэтажек. А еще - нежилое здание и 2 авто.
Утром россияне ударили дроном-камикадзе и артиллерией по Марганецкой громаде.
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Igor #591922
показать весь комментарий27.06.2024 08:39 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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