Ночью оккупанты атаковали лицей и детский сад в Никополе, утром ударили по Марганецкой громаде. ФОТОрепортаж

Поздно вечером в Днепропетровской области работала ПВО. В Криворожском районе сбили вражеский шахед.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Также вечером враг из тяжелой артиллерии атаковал Никополь. Повреждены лицей и детсад. Также побиты 5 многоэтажек. А еще - нежилое здание и 2 авто.

Утром россияне ударили дроном-камикадзе и артиллерией по Марганецкой громаде.

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