Удар по Днепру: количество пострадавших выросло до 13
В Днепре возросло количество пострадавших в результате российского удара 28 июня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
"Сейчас количество пострадавших от удара РФ возросло до 13 граждан, среди них младенец и беременная женщина. На утро без вести пропавшими считаются две женщины", - говорится в сообщении.
Напомним, утром стало известно, что полицейские идентифицировали личность погибшей в результате ракетного удара по Днепру.
28 июня российская ракета попала в жилой дом в Днепре. В 21:48 Лысак сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 12. Среди них беременная женщина. Также сообщалось, что пропавшими без вести считаются 5 человек после вчерашней атаки на город.
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