Удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 13
У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару 28 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.
"Наразі кількість постраждалих від удару РФ зросла до 13 громадян, серед них немовля та вагітна жінка. На ранок безвісти зниклими вважаються дві жінки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, зранку стало відомо, що поліцейські ідентифікували особу загиблої в результаті ракетного удару по Дніпру.
28 червня російська ракета влучила у житловий будинок в Дніпрі. О 21:48 Лисак повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 12. Серед них вагітна жінка. Також повідомлялося, що зниклими безвісти вважаються 5 людей після вчорашньої атаки на місто.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль