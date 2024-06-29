Удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 13

У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару 28 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.

"Наразі кількість постраждалих від удару РФ зросла до 13 громадян, серед них немовля та вагітна жінка. На ранок безвісти зниклими вважаються дві жінки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку стало відомо, що поліцейські ідентифікували особу загиблої в результаті ракетного удару по Дніпру.

28 червня російська ракета влучила у житловий будинок в Дніпрі. О 21:48 Лисак повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 12. Серед них вагітна жінка. Також повідомлялося, що зниклими безвісти вважаються 5 людей після вчорашньої атаки на місто.

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