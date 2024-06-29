Окупанти атакували Нікопольщину з артилерії та дронами-камікадзе: Поранено чоловіка, пошкоджено будинки, вигоріло 1,5 га пшениці. ФОТОрепортаж

Протягом 29 червня росіяни били по Нікополю, Покровській і Мирівській громадах на Дніпропетровщині з артилерії та дронами-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ

"На Нікопольщині ворог вдавався до терору. Артилерійські обстріли протягом дня. А ще агресор застосував дрони-камікадзе. Здійснював скиди боєприпасів з БПЛА.

Під ударом знаходилися Нікополь, Покровська і Мирівська громади", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, унаслідок обстрілів постраждав 54-річний чоловік - він зазнав осколкових поранень ноги.

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Крім того, виникло декілька пожеж на відкритих територіях. Вигоріло 1,5 га пшениці. Понівечено сім приватних будинків, теплиця, три вантажівки і сонячні панелі.







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Також Лисак повідомив, що на звʼязок вийшли двоє мешканців дніпровської багатоповерхівки, понівеченої під час вчорашньої атаки. Це мама і син.

"На щастя, з ними все гаразд. Коли сталася трагедія, родини не було вдома. Доля ще кількох людей залишається невідомою", - розповів він.



Пошуково-рятувальна операція в Дніпрі триває. Надзвичайники розбирають перекриття зруйнованих поверхів.



Нині в області триває повітряна тривога.

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Нагадаємо, 28 червня російська ракета влучила у житловий будинок в Дніпрі. О 21:48 Лисак повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 12. Серед них вагітна жінка. Також повідомлялося, що зниклими безвісти вважаються 5 людей після вчорашньої атаки на місто.

Зранку 29 червня стало відомо, що поліцейські ідентифікували особу загиблої в результаті ракетного удару по Дніпру.