Удар по Дніпру: зниклими безвісти вважаються 5 людей
У Дніпрі вночі стався повторний обвал будинку, в який влучила російська ракета. Усю ніч на місці прильоту працювали рятувальники, комунальні служби та волонтери.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У Дніпрі рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки. За інформацією поліції, зниклими вважаються 5 людей.
За інформацією МВС України, на місці трагедії у Дніпрі знайшли останки однієї людини. Її особу не встановлюють.
"На місці ракетної атаки поліцейські проводять всі необхідні заходи для документування злочину армії РФ проти мирних людей. У родичів зниклих безвісти відібрані ДНК-матеріали", - зазначили у МВС.
Нагадаємо, 28 червня російська ракета влучила у житловий будинок в Дніпрі. О 21:48 Лисак повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 12. Серед них вагітна жінка.
"Шестеро - в лікарні. Серед них - вагітна жінка. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Пацієнтці надають всю необхідну меддопомогу", - повідомив посадовець.
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Удар ракетой в многоэтажку - прямой факт военного террора нелюдей на территории раши.
Потому Украине, не смотря не на какие призывы о переговорах, надо отстаивать свою территориальную целостность и независимость государства, выгнать захватчиков со своей земли!!!
поглянте в очі їх веселих діток щоб зрозуміти що роботи дуже багато
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"НЕ" уберите, пейсатели.
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(Ще раз. Для тих, хто не зрозумів, що трапилось!)
Депутат Верховної Ради від (що дуже важливо) провладної партії «Слуга народу», в своєму дописі дає чітке цілевказання.
Хто?.. Генерали, тобто представники вищої військової ланки ЗСУ.
Де саме?.. Військовий шпиталь.
Точніше, де?… Депутатіха називає конкретне українське місто.
Далі, справа техніки. Але, ви праві друзі! Дійсно… ЇЙ! НІЧОГО! НЕ БУДЕ! Чому? На це питання самі знайдіть відповідь.
От коли хтось виставляє відео роботи ППО, тобто білу трасу в небі, СБУ реагує миттєво. Не встигли хвіртку закрити, як вже дзвінок в двері. Хоча, цю картину одночасно бачать сотні, якщо не тисячі людей. І все ж таки, реакція миттєва. Але тут справа трохи інша. Бо інформація про те, що цілком конкретні генерали можливо знаходяться в цілком конкретній будівлі, цілком конкретного міста, є конфіденційною, якщо не таємною. У мене наприклад не було, і бути не могло такої інформації. У мого ротного також її не було. Хто ми такі? Та що ми, молодші офіцери?! Купа комбригів гадки не мали, де знаходяться два генерали. А от Марʼяна, судячи з її допису знала. І цю інформацію СВІ-ДО-МО оприлюднила. Підставивши не тільки генералів.
Тепер, вона увімкнула, як то кажуть, морського окуня. Мовляв, «Та і взагалі удар був дуже далеко». Ці казки, вона може розповідати людям в білих халатах, бо та ракета могла влучити в жилий будинок ще і тому, що окупанти промахнулись по цілі. Бо іх ракети не завжди підпадають під поняття «високоточна зброя». Не долетіла. Або навпаки…
Власне кажучи, я просто в ахере від того, що коїться в країні. Депутатка свідомо дає цілевказання із місцем знаходження представників українського генералітету і… нічого! Зовсім, *****, нічого! Взагалі!
Ви на кого працюєте, потвори?