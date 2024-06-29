Удар по Дніпру: зниклими безвісти вважаються 5 людей

У Дніпрі вночі стався повторний обвал будинку, в який влучила російська ракета. Усю ніч на місці прильоту працювали рятувальники, комунальні служби та волонтери.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Дніпрі рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки. За інформацією поліції, зниклими вважаються 5 людей.

За інформацією МВС України, на місці трагедії у Дніпрі знайшли останки однієї людини. Її особу не встановлюють.

"На місці ракетної атаки поліцейські проводять всі необхідні заходи для документування злочину армії РФ проти мирних людей. У родичів зниклих безвісти відібрані ДНК-матеріали", - зазначили у МВС.

Нагадаємо, 28 червня російська ракета влучила у житловий будинок в Дніпрі. О 21:48 Лисак повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 12. Серед них вагітна жінка.

"Шестеро - в лікарні. Серед них - вагітна жінка. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Пацієнтці надають всю необхідну меддопомогу", - повідомив посадовець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни здійснили ракетну атаку на Дніпро: є поранені, пошкоджено 9-поверхівку (оновлено)