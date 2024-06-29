Удар по Днепру: пропавшими без вести считаются 5 человек
В Днепре ночью произошел повторный обвал дома, в который попала российская ракета. Всю ночь на месте прилета работали спасатели, коммунальные службы и волонтеры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В Днепре спасатели всю ночь разбирали завалы разбитой многоэтажки. По информации полиции, пропавшими считаются 5 человек.
По информации МВД Украины, на месте трагедии в Днепре нашли останки одного человека. Ее личность не устанавливают.
"На месте ракетной атаки полицейские проводят все необходимые меры по документированию преступления армии РФ против мирных людей. У родственников пропавших без вести отобраны ДНК-материалы", - отметили в МВД.
Напомним, 28 июня российская ракета попала в жилой дом в Днепре. В 21:48 Лисак сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 12. Среди них беременная женщина.
"Шестеро - в больнице. Среди них - беременная женщина. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести. Пациентке оказывают всю необходимую медпомощь", - сообщил чиновник.
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Удар ракетой в многоэтажку - прямой факт военного террора нелюдей на территории раши.
Потому Украине, не смотря не на какие призывы о переговорах, надо отстаивать свою территориальную целостность и независимость государства, выгнать захватчиков со своей земли!!!
поглянте в очі їх веселих діток щоб зрозуміти що роботи дуже багато
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"НЕ" уберите, пейсатели.
https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/posts/pfbid076Zuy4uHNfaGpJjue1vbXVp9RdtHXnjjDdX1qWFa98MDvJB91uZf8pxEfNYnzkL4l?__cft__[0]=*******************************************************************************************************************************************************************************************-**************************************************&__tn__=%2CO%2CP-y-R 3 год ·
(Ще раз. Для тих, хто не зрозумів, що трапилось!)
Депутат Верховної Ради від (що дуже важливо) провладної партії «Слуга народу», в своєму дописі дає чітке цілевказання.
Хто?.. Генерали, тобто представники вищої військової ланки ЗСУ.
Де саме?.. Військовий шпиталь.
Точніше, де?… Депутатіха називає конкретне українське місто.
Далі, справа техніки. Але, ви праві друзі! Дійсно… ЇЙ! НІЧОГО! НЕ БУДЕ! Чому? На це питання самі знайдіть відповідь.
От коли хтось виставляє відео роботи ППО, тобто білу трасу в небі, СБУ реагує миттєво. Не встигли хвіртку закрити, як вже дзвінок в двері. Хоча, цю картину одночасно бачать сотні, якщо не тисячі людей. І все ж таки, реакція миттєва. Але тут справа трохи інша. Бо інформація про те, що цілком конкретні генерали можливо знаходяться в цілком конкретній будівлі, цілком конкретного міста, є конфіденційною, якщо не таємною. У мене наприклад не було, і бути не могло такої інформації. У мого ротного також її не було. Хто ми такі? Та що ми, молодші офіцери?! Купа комбригів гадки не мали, де знаходяться два генерали. А от Марʼяна, судячи з її допису знала. І цю інформацію СВІ-ДО-МО оприлюднила. Підставивши не тільки генералів.
Тепер, вона увімкнула, як то кажуть, морського окуня. Мовляв, «Та і взагалі удар був дуже далеко». Ці казки, вона може розповідати людям в білих халатах, бо та ракета могла влучити в жилий будинок ще і тому, що окупанти промахнулись по цілі. Бо іх ракети не завжди підпадають під поняття «високоточна зброя». Не долетіла. Або навпаки…
Власне кажучи, я просто в ахере від того, що коїться в країні. Депутатка свідомо дає цілевказання із місцем знаходження представників українського генералітету і… нічого! Зовсім, *****, нічого! Взагалі!
Ви на кого працюєте, потвори?