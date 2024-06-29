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Удар по Днепру: пропавшими без вести считаются 5 человек

Дніпро

В Днепре ночью произошел повторный обвал дома, в который попала российская ракета. Всю ночь на месте прилета работали спасатели, коммунальные службы и волонтеры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Днепре спасатели всю ночь разбирали завалы разбитой многоэтажки. По информации полиции, пропавшими считаются 5 человек.

По информации МВД Украины, на месте трагедии в Днепре нашли останки одного человека. Ее личность не устанавливают.

"На месте ракетной атаки полицейские проводят все необходимые меры по документированию преступления армии РФ против мирных людей. У родственников пропавших без вести отобраны ДНК-материалы", - отметили в МВД.

Напомним, 28 июня российская ракета попала в жилой дом в Днепре. В 21:48 Лисак сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 12. Среди них беременная женщина.

"Шестеро - в больнице. Среди них - беременная женщина. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести. Пациентке оказывают всю необходимую медпомощь", - сообщил чиновник.

Читайте также: Россияне совершили ракетную атаку на Днепр: есть раненые, повреждена 9-этажка (обновлено)

Автор: 

Днепр (4437) обстрел (27672) ракеты (3596)


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Русня - территория террора и ненависти ко всему живому на планете Земля! Если Украине предлагают, некоторые "доброжелательные" политики садится за стол переговоров с этими террористами, то закрадывается подозрение, а на чью мельницу они льют воду, ко и сколько им за эти слова с высоких международных трибун заплатил, и не являются ли они сами пособниками терроризма по-русски?!
Удар ракетой в многоэтажку - прямой факт военного террора нелюдей на территории раши.
Потому Украине, не смотря не на какие призывы о переговорах, надо отстаивать свою территориальную целостность и независимость государства, выгнать захватчиков со своей земли!!!
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29.06.2024 08:21 Ответить
все вірно - знищити ВСІХ кацапів і їх котів та собак
поглянте в очі їх веселих діток щоб зрозуміти що роботи дуже багато
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29.06.2024 12:58 Ответить
А увидели бы Вы, как они "воспитывают" своих так называемых детишек-выродков, демонстрируя на уроках публично флешмобы расправы с Украинскими патриотами, бандеровцами, и вкладывая детям в головы, что Украина - территория Бандеры, что там ездят на бандеромобилях и эти Бандеровцы едят детей. Да-да. Это не шутки. Даже на Ютубе есть сюжеты с таких уроков "русского патриотизма". Так как Украинцы должны относится ко всему русскому, русскоязычному и родом из совка??!!
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29.06.2024 17:43 Ответить
Ворог знищує Україну ,знищує людей ,знищує міста і села ,знищує енергетику і жодного разу Україна не наважилась цього року зібрати ген. асамблею ООН що до геноциду рашиської орди проти українського народу я розумію інертність цієї організації але треба щось робити . Зате влада носится з так званим самітом миру де немає головного про виведення російських військ з території України ,а ще підписування безпекових угод які не мають жодної юридичної чи безпекової сили ,головне показати свою нібито дипломатичну роботу.
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29.06.2024 08:30 Ответить
Х.ра собирать импотентную ООН. Уже было осуждение от ГенАсс ООН, и шо? Ни.уя...
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29.06.2024 10:15 Ответить
Ее личность не устанавливают.
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"НЕ" уберите, пейсатели.
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29.06.2024 10:14 Ответить
https://www.facebook.com/alex.petrov.3975?__cft__[0]=*******************************************************************************************************************************************************************************************-**************************************************&__tn__=-UC%2CP-y-R Олексій Петров

https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/posts/pfbid076Zuy4uHNfaGpJjue1vbXVp9RdtHXnjjDdX1qWFa98MDvJB91uZf8pxEfNYnzkL4l?__cft__[0]=*******************************************************************************************************************************************************************************************-**************************************************&__tn__=%2CO%2CP-y-R 3 год ·

(Ще раз. Для тих, хто не зрозумів, що трапилось!)

Депутат Верховної Ради від (що дуже важливо) провладної партії «Слуга народу», в своєму дописі дає чітке цілевказання.

Хто?.. Генерали, тобто представники вищої військової ланки ЗСУ.

Де саме?.. Військовий шпиталь.

Точніше, де?… Депутатіха називає конкретне українське місто.

Далі, справа техніки. Але, ви праві друзі! Дійсно… ЇЙ! НІЧОГО! НЕ БУДЕ! Чому? На це питання самі знайдіть відповідь.

От коли хтось виставляє відео роботи ППО, тобто білу трасу в небі, СБУ реагує миттєво. Не встигли хвіртку закрити, як вже дзвінок в двері. Хоча, цю картину одночасно бачать сотні, якщо не тисячі людей. І все ж таки, реакція миттєва. Але тут справа трохи інша. Бо інформація про те, що цілком конкретні генерали можливо знаходяться в цілком конкретній будівлі, цілком конкретного міста, є конфіденційною, якщо не таємною. У мене наприклад не було, і бути не могло такої інформації. У мого ротного також її не було. Хто ми такі? Та що ми, молодші офіцери?! Купа комбригів гадки не мали, де знаходяться два генерали. А от Марʼяна, судячи з її допису знала. І цю інформацію СВІ-ДО-МО оприлюднила. Підставивши не тільки генералів.

Тепер, вона увімкнула, як то кажуть, морського окуня. Мовляв, «Та і взагалі удар був дуже далеко». Ці казки, вона може розповідати людям в білих халатах, бо та ракета могла влучити в жилий будинок ще і тому, що окупанти промахнулись по цілі. Бо іх ракети не завжди підпадають під поняття «високоточна зброя». Не долетіла. Або навпаки…

Власне кажучи, я просто в ахере від того, що коїться в країні. Депутатка свідомо дає цілевказання із місцем знаходження представників українського генералітету і… нічого! Зовсім, *****, нічого! Взагалі!

Ви на кого працюєте, потвори?
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29.06.2024 23:44 Ответить
Вже визнано агресію москалів геноцидом українського народу.(читайте вчорашній Цензор) Від цього визнання українцям стало легше?
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30.06.2024 14:19 Ответить
 
 