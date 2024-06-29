Удар по Днепру: пропавшими без вести считаются 5 человек

В Днепре ночью произошел повторный обвал дома, в который попала российская ракета. Всю ночь на месте прилета работали спасатели, коммунальные службы и волонтеры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Днепре спасатели всю ночь разбирали завалы разбитой многоэтажки. По информации полиции, пропавшими считаются 5 человек.

По информации МВД Украины, на месте трагедии в Днепре нашли останки одного человека. Ее личность не устанавливают.

"На месте ракетной атаки полицейские проводят все необходимые меры по документированию преступления армии РФ против мирных людей. У родственников пропавших без вести отобраны ДНК-материалы", - отметили в МВД.

Напомним, 28 июня российская ракета попала в жилой дом в Днепре. В 21:48 Лисак сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 12. Среди них беременная женщина.

"Шестеро - в больнице. Среди них - беременная женщина. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести. Пациентке оказывают всю необходимую медпомощь", - сообщил чиновник.

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