Зранку окупанти обстріляли дві громади на Дніпропетровщині: здійнялися пожежі. ФОТОрепортаж
Напередодні ввечері агресор вдарив дроном-камікадзе по Мирівській громаді, що на Нікопольщині Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, також ворожий дрон атакував і сам Нікополь, а ще скинув на місто боєприпас з БпЛА.
Там пошкоджені приватний будинок і господарська споруда.
"Після нічного затишшя, вранці ворог знову продовжив обстріли. Дроном-камікадзе поцілив по Покровській громаді. Артилерією - по Марганецькій. Там виникла пожежа. Люди вціліли", - інформує Лисак.
Як інформував Цензор.НЕТ, протягом 29 червня росіяни били по Нікополю, Покровській і Мирівській громадах на Дніпропетровщині з артилерії та дронами-камікадзе
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