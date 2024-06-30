Зранку окупанти обстріляли дві громади на Дніпропетровщині: здійнялися пожежі. ФОТОрепортаж

Напередодні ввечері агресор вдарив дроном-камікадзе по Мирівській громаді, що на Нікопольщині Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, також ворожий дрон атакував і сам Нікополь, а ще скинув на місто боєприпас з БпЛА.

Там пошкоджені приватний будинок і господарська споруда.

"Після нічного затишшя, вранці ворог знову продовжив обстріли. Дроном-камікадзе поцілив по Покровській громаді. Артилерією - по Марганецькій. Там виникла пожежа. Люди вціліли", - інформує Лисак.

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Як інформував Цензор.НЕТ, протягом 29 червня росіяни били по Нікополю, Покровській і Мирівській громадах на Дніпропетровщині з артилерії та дронами-камікадзе