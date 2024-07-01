Оккупанты нанесли повторный удар по Украинску и обстреляли Селидово и Комар на Донетчине: погиб человек, еще семь ранены. ФОТО
Вражеские войска обстреляли Волновахский и Покровский районы Донецкой области, есть погибший и раненые.
Об этом сообщили в Донецкой ОВА, передает Цензор.НЕТ. Как отмечается, 1 июля армия РФ атаковала с. Комар Волновахского района. Осколочные ранения получил 19-летний юноша. Его госпитализировали.
Также россияне обстреляли г. Селидово. От попадания средств поражения погибла 55-летняя местная жительница. Кроме того, мужчина, который находился с ней в одном доме, получил телесные повреждения. По предварительным данным, оккупанты использовали против гражданского населения авиабомбы "УМПБ Д-30СН".
Кроме того, враг нанес повторный удар по г. Украинск, предварительно, из РСЗО "Ураган". В результате обстрела травмированы 5 горожан - три женщины и двое мужчин. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
Напомним, утром 1 июля россияне обстреляли Украинск из "Ураганов", в зоне поражения оказался жилой сектор. Погибли 2 женщины 65 и 70 лет.
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