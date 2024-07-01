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Войска РФ сбросили авиабомбу ФАБ-500 на поселок под Селидово: ранены 6 человек, среди них - ребенок. ФОТО

Накануне вечером российские оккупанты ударили авиабомбой ФАБ-500 с УМПК по пгт. Цукурино Селидовской громады Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Селидовской ГВА.

Как отмечается, в результате обстрела ранены 6 гражданских лиц, из которых 1 ребенок - девушка 15 лет.

Раненых доставили в больницу. Состояние средней тяжести.

Поврежден 21 частный жилой дом и 2 автомобиля.

Наслідки обстрілу Цукуріно
Наслідки обстрілу Цукуріно
Наслідки обстрілу Цукуріно
Наслідки обстрілу Цукуріно

Автор: 

бомба (372) Донецкая область (9954)


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Терор рашиських варварів проти мирного населення продовжуєтся, такого німецькі нацисти навіть не робили ,здичавіла орда в своєму варварстві немає рівних.
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01.07.2024 08:24 Ответить
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01.07.2024 08:25 Ответить
Кацапи з благословіння Америки, Європи та ООН безкарно знищують цивільну інфраструктуру, села, міста, вбивають цивільних. Нам заборонено наносити шкоду кацапам у відповідь на їх території. Тому для них війни не має. У них "спецоперація" проти "нацистів" яку підтримує увесь цивілізований світ. Світу жалко кацапів, але не шкода українців. То що ж ми маємо? Така "війна" може бути довгою і до останнього українця. Знищують цілі міста страшною вибухівкою разом з населення, а світ отак по дурному либиться і каже "ну це ж дикуни - їм можна". Без ударів у відповідь які повернуть війну туди звідки вона прийшла з усіма наслідками - вбитим цивільним населенням і знищенням цивільної інфраструктури кацапських міст і сіл кацапів не зупинити! Скажені кацапи на команду "брейк" не реагують! Якщо цього не робити то нікому буде воювати і ні за що - нічого крім отруєної на століття землі не лишиться. ***** таки правий - чим довше йде війна тим непридатнішою для нормального життя стає країна. Ну от що дасть нам перемога через кілька років? Купу розбитої цегли і сотні тисяч могил? І хто ж все оце буде відновлювати і скільки десятиліть на все це знадобиться? Якщо ми не отримаємо репарації, а я вже в цьому дуже сумніваюсь, бо навіть здерти арештовані кацапські кошти "партнери" бояться, то що тут мають робити мої діти? Жити? Це буде не життя, а "довічна каторга" в податковому пеклі проєвропейського неоколоніалізму. Та й корупція не зникне бо з нею ніхто не збирається боротись... Народжувати тут дітей мої дочки не збираються...
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01.07.2024 09:43 Ответить
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01.07.2024 09:50 Ответить
 
 