Войска РФ сбросили авиабомбу ФАБ-500 на поселок под Селидово: ранены 6 человек, среди них - ребенок. ФОТО

Накануне вечером российские оккупанты ударили авиабомбой ФАБ-500 с УМПК по пгт. Цукурино Селидовской громады Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Селидовской ГВА.

Как отмечается, в результате обстрела ранены 6 гражданских лиц, из которых 1 ребенок - девушка 15 лет.

Раненых доставили в больницу. Состояние средней тяжести.

Поврежден 21 частный жилой дом и 2 автомобиля.







