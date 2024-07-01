Войска РФ сбросили авиабомбу ФАБ-500 на поселок под Селидово: ранены 6 человек, среди них - ребенок. ФОТО
Накануне вечером российские оккупанты ударили авиабомбой ФАБ-500 с УМПК по пгт. Цукурино Селидовской громады Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Селидовской ГВА.
Как отмечается, в результате обстрела ранены 6 гражданских лиц, из которых 1 ребенок - девушка 15 лет.
Раненых доставили в больницу. Состояние средней тяжести.
Поврежден 21 частный жилой дом и 2 автомобиля.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
володимир омельянов
показать весь комментарий01.07.2024 08:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
саша паламарчук
показать весь комментарий01.07.2024 08:25 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
НБ
показать весь комментарий01.07.2024 09:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Виталий #548501
показать весь комментарий01.07.2024 09:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль