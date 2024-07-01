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Новини Фото Війна
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Війська РФ скинули авіабомбу ФАБ-500 на селище під Селидовим: поранено 6 людей, серед них - дитина. ФОТО

Напередодні увечері російські окупанти вдарили авіабомбою ФАБ-500 з УМПК по смт. Цукуріно Селидівської громади Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Селидівської МВА.

Як зазначається, в результаті обстрілу поранено 6 цивільних осіб, з яких 1 дитина - дівчина 15 років.

Поранених доставлено до лікарні. Стан середньої важкості.

Пошкоджено 21 приватний житловий будинок та 2 автомобілі.

Наслідки обстрілу Цукуріно
Наслідки обстрілу Цукуріно
Наслідки обстрілу Цукуріно
Наслідки обстрілу Цукуріно

Автор: 

бомба (236) Донецька область (8754)


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Терор рашиських варварів проти мирного населення продовжуєтся, такого німецькі нацисти навіть не робили ,здичавіла орда в своєму варварстві немає рівних.
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01.07.2024 08:24 Відповісти
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01.07.2024 08:25 Відповісти
Кацапи з благословіння Америки, Європи та ООН безкарно знищують цивільну інфраструктуру, села, міста, вбивають цивільних. Нам заборонено наносити шкоду кацапам у відповідь на їх території. Тому для них війни не має. У них "спецоперація" проти "нацистів" яку підтримує увесь цивілізований світ. Світу жалко кацапів, але не шкода українців. То що ж ми маємо? Така "війна" може бути довгою і до останнього українця. Знищують цілі міста страшною вибухівкою разом з населення, а світ отак по дурному либиться і каже "ну це ж дикуни - їм можна". Без ударів у відповідь які повернуть війну туди звідки вона прийшла з усіма наслідками - вбитим цивільним населенням і знищенням цивільної інфраструктури кацапських міст і сіл кацапів не зупинити! Скажені кацапи на команду "брейк" не реагують! Якщо цього не робити то нікому буде воювати і ні за що - нічого крім отруєної на століття землі не лишиться. ***** таки правий - чим довше йде війна тим непридатнішою для нормального життя стає країна. Ну от що дасть нам перемога через кілька років? Купу розбитої цегли і сотні тисяч могил? І хто ж все оце буде відновлювати і скільки десятиліть на все це знадобиться? Якщо ми не отримаємо репарації, а я вже в цьому дуже сумніваюсь, бо навіть здерти арештовані кацапські кошти "партнери" бояться, то що тут мають робити мої діти? Жити? Це буде не життя, а "довічна каторга" в податковому пеклі проєвропейського неоколоніалізму. Та й корупція не зникне бо з нею ніхто не збирається боротись... Народжувати тут дітей мої дочки не збираються...
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01.07.2024 09:43 Відповісти
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01.07.2024 09:50 Відповісти
 
 