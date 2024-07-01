Війська РФ скинули авіабомбу ФАБ-500 на селище під Селидовим: поранено 6 людей, серед них - дитина. ФОТО

Напередодні увечері російські окупанти вдарили авіабомбою ФАБ-500 з УМПК по смт. Цукуріно Селидівської громади Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Селидівської МВА.

Як зазначається, в результаті обстрілу поранено 6 цивільних осіб, з яких 1 дитина - дівчина 15 років.

Поранених доставлено до лікарні. Стан середньої важкості.

Пошкоджено 21 приватний житловий будинок та 2 автомобілі.







