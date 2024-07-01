Війська РФ скинули авіабомбу ФАБ-500 на селище під Селидовим: поранено 6 людей, серед них - дитина. ФОТО
Напередодні увечері російські окупанти вдарили авіабомбою ФАБ-500 з УМПК по смт. Цукуріно Селидівської громади Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Селидівської МВА.
Як зазначається, в результаті обстрілу поранено 6 цивільних осіб, з яких 1 дитина - дівчина 15 років.
Поранених доставлено до лікарні. Стан середньої важкості.
Пошкоджено 21 приватний житловий будинок та 2 автомобілі.
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володимир омельянов
показати весь коментар01.07.2024 08:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
саша паламарчук
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НБ
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Виталий #548501
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