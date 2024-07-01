Сутки на Донетчине: 2 человека погибли, 12 ранены. РФ 25 раз обстреляла населенные пункты области. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток российские войска 25 раз обстреляли территорию Донецкой области, в результате чего известно о 2 погибших и 12 раненых.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район.

Так, более 10 многоэтажек повреждены в Курахово, 4 частных дома - в Островском. Уничтожен 1 дом в Кураховке. В Цукурино ранены 6 человек, поврежден 21 дом и 2 автомобиля. В Мемрике Новогродовской ТГ поврежден дом.

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Краматорский район.

В результате обстрела РФ в Ямполе Лиманской ТГ ранен 1 человек. В Юрковке Николаевской ТГ поврежден дом и инфраструктурный объект. В Ижевке Константиновской ТГ повреждены дом и нежилое помещение.

Бахмутский район.

В Торецке 1 человек погиб, 3 получили ранения, повреждены 6 домов и 2 админздания. В Нью-Йорке ранен человек, повреждены 4 дома и инфраструктурный объект. В Часовоярской ТГ повреждены 9 частных домов, 3 многоэтажки и нежилое здание. В Северской ТГ 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 5 домов.

Всего за сутки россияне 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 367 человек, в том числе 13 детей.

30 июня российские захватчики убили 2 жителей Донетчины, 12 человек ранены.

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