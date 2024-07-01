Доба на Донеччині: 2 особи загинули, 12 поранено. РФ 25 разів обстріляла населені пункти області. ФОТОрепортаж

Протягом доби російські війська 25 разів обстріляли територію Донеччини, внаслідок чого відомо про 2 загиблих та 12 поранених.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район.

Так, понад 10 багатоповерхівок пошкоджено у Кураховому, 4 приватних будинки - в Острівському. Знищено 1 будинок у Курахівці. У Цукуриному поранено 6 осіб, пошкоджено 21 будинок і 2 автомобілі. У Мемрику Новогродівської ТГ пошкоджено будинок.

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Краматорський район.

Внаслідок обстрілу РФ у Ямполі Лиманської ТГ поранено 1 особу. У Юрківці Миколаївської ТГ пошкоджено будинок і інфраструктурний об'єкт. В Іжевці Костянтинівської ТГ пошкоджено будинок і нежитлове приміщення.

Бахмутський район.

У Торецьку 1 особа загинула, 3 дістали поранення, пошкоджено 6 будинків і 2 адмінбудівлі. У Нью-Йорку поранено людину, пошкоджено 4 будинки і інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській ТГ пошкоджені 9 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і нежитлова будівля. У Сіверській ТГ 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 5 будинків.

Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 367 людей, зокрема 13 дітей.

30 червня російські загарбники вбили 2 жителів Донеччини, 12 осіб поранено.

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